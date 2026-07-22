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世界盃／被阿根廷隊揍 西班牙加維：不必禁賽、這也是足球一部分

世界盃／被阿根廷隊揍 西班牙加維：不必禁賽、這也是足球一部分

世界新聞網／輯
世界盃決賽，西班牙中場加維（左）與阿根廷球員帕雷德斯（5號）、阿爾馬達爆發肢體衝...
世界盃決賽，西班牙中場加維（左）與阿根廷球員帕雷德斯（5號）、阿爾馬達爆發肢體衝突，加維遭帕雷德斯摔倒在地。（美聯社）

2026年世界盃決賽賽後爆發大規模衝突，阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）揮拳攻擊西班牙後衛加西亞（Eric Garcia），並將西班牙中場加維（Gavi）摔倒在地。儘管外界預料帕雷德斯可能面臨追加禁賽，但加維返回西班牙後受訪時表示，他不認為對方應遭到停賽，認為若裁判當場出示紅牌即可，不必再祭出後續懲處。

世界盃決賽火藥味濃厚，阿根廷全場累積6張黃牌。終場哨響後，雙方衝突進一步升級，帕雷德斯先是揮拳攻擊加西亞，還抓住加維的喉嚨，並將他摔倒在地，引發兩隊混戰。

依照相關規定，帕雷德斯若因暴力行為遭認定違規，可能面臨至少3場禁賽。不過，被揍的加維選擇淡化事件。

他表示：「老實說，我不認為他（帕雷德斯）應該被禁賽。我知道這不是孩子們該看到的畫面，但足球本來就有更強硬、更具侵略性的一面。最合理的處理方式，是比賽當下把他紅牌罰下，事情就結束了。」

加維接著說：「畢竟這就是足球，我認為它應該一直保持這樣。」

FIFA目前尚未公布是否對賽後衝突採取進一步紀律處分。

精華 FAQ

  • 因為終場哨響後雙方火藥味全面升高，阿根廷球員帕雷德斯先對西班牙球員動手，場面迅速失控，最後演變成兩隊大規模混戰。

  • 內文指出他先揮拳攻擊西班牙後衛加西亞，之後又抓住加維的喉嚨並把他摔倒在地，這些動作都可能被視為暴力行為。

  • 加維認為對方不必再被追加禁賽，因為若裁判當場直接出紅牌，事情就已結束；他也表示足球本來就有更強硬的一面。

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