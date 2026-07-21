世界盃／地主淘汰不影響 冠軍賽創收視紀錄
賽史首度增隊到48隊的美加墨世界盃足球賽，104場比賽本周落幕，儘管賽事出現票價爭議、裁判問題等負面新聞，但開出亮眼收視成績，西班牙以1：0擊敗阿根廷的冠軍賽創下收視紀錄，吸引超過3893萬觀眾，收視最高峰更突破5168萬，創下美國史上收視率最高的英文轉播足球賽轉播紀錄。
本屆賽事橫跨加拿大、美國和墨西哥，賽事多位家喻戶曉的球星像是阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）、金靴獎連霸得主姆巴佩（Kylian Mbappé）和挪威「進球機器」哈蘭德（Erling Haaland）持續晉級，即使三支地主提前淘汰，北美收視率仍高，球場幾乎座無虛席。
用英文轉播所有104場比賽的《Fox》表示，美國雖在16強被比利時淘汰，賽事在Fox、FS1和Tubi上播出的104場賽事平均吸引了773.7萬觀眾，遠遠高於2022年卡達世界盃的358.8萬，以及2018年俄羅斯世界盃的277萬。
儘管尼爾森的收視率數據反映本屆世界盃決賽受歡迎程度，但由於部分觀眾是在直播派對集體觀看賽事，因此很難準確反映實際觀看人數。 2025年尼爾森擴大戶外收視率測量系統，以期獲得更精確的統計數據。
本屆賽事雖有票價過高爭議，賽事上座率仍高，國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）表示進場觀眾人數創下紀錄，接近700萬人，另外估計有60億人在家透過轉播觀戰。
西班牙以1：0擊敗阿根廷的決賽吸引超過3893萬觀眾，最高峰更突破5168萬，成為美國史上收視率最高的英文轉播足球賽，顯示決賽話題與對戰組合極具吸引力。 雖然美國、加拿大與墨西哥三支地主隊都提前出局，但梅西、姆巴佩、哈蘭德等球星持續晉級，加上球場幾乎座無虛席，讓北美觀眾熱度與現場氣氛都沒有明顯下滑。 Fox表示，104場賽事在Fox、FS1和Tubi上平均吸引773.7萬觀眾，明顯高於2022年卡達世界盃的358.8萬與2018年俄羅斯世界盃的277萬，表現大幅成長。
精華 FAQ
西班牙以1：0擊敗阿根廷的決賽吸引超過3893萬觀眾，最高峰更突破5168萬，成為美國史上收視率最高的英文轉播足球賽，顯示決賽話題與對戰組合極具吸引力。
雖然美國、加拿大與墨西哥三支地主隊都提前出局，但梅西、姆巴佩、哈蘭德等球星持續晉級，加上球場幾乎座無虛席，讓北美觀眾熱度與現場氣氛都沒有明顯下滑。
Fox表示，104場賽事在Fox、FS1和Tubi上平均吸引773.7萬觀眾，明顯高於2022年卡達世界盃的358.8萬與2018年俄羅斯世界盃的277萬，表現大幅成長。
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