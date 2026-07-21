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世界盃／衛冕失利痛苦難以言喻 阿根廷門神考慮退出國家隊

記者曾思儒／即時報導
阿根廷門將大馬丁尼茲沒能突破1962年迄今的「冠軍魔咒」，坦言心中的痛難以用文字...
阿根廷門將大馬丁尼茲沒能突破1962年迄今的「冠軍魔咒」，坦言心中的痛難以用文字形容，且可能告別國家隊。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

阿根廷門將大馬丁尼茲在世界盃冠軍戰創下撲救紀錄，仍難阻球隊延長賽失守以0：1輸給西班牙，並透露正思考是否退出國家隊。

阿根廷門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）在本屆世界盃足球賽冠軍戰以神勇表現締造紀錄，撲下西班牙11球打破決賽撲救紀錄，無奈延長賽遭攻破球門，最終以0：1飲恨，沒能突破1962年迄今的「冠軍魔咒」，他坦言心中的痛難以用文字形容，且可能告別國家隊。

33歲的大馬丁尼茲在社群平台發文暗示，經歷這次的失望結果，可能會結束自己的國際賽生涯。

「我夢想再次贏得冠軍，我夢想著把金盃帶回阿根廷，再次創造歷史。」大馬丁尼茲坦言，冠軍戰失利的痛苦難以言喻，「現在我必須反思很多事情，想想該如何繼續前進，並決定是否應該退出。」

「我真的非常抱歉，已經竭盡全力幫助國家和隊友。」大馬丁尼茲寫道。

▲ 影片來源：Instagram＠emi_martinez26（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

從1966年有數據紀錄開始，大馬丁尼茲在冠軍戰正規賽成功撲救10球，延長賽再撲下1球，締造世界盃壓軸戰新紀錄，其中多次精彩撲救，包括正規賽補時階段撲下西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）操刀的自由球，但西班牙靠延長賽托雷斯（Ferran Torres）攻破球門，冠軍賽唯一進球帶回隊史第二冠。

阿根廷門將大馬丁尼茲(右)沒能突破1962年迄今的「冠軍魔咒」，坦言心中的痛難以...
阿根廷門將大馬丁尼茲(右)沒能突破1962年迄今的「冠軍魔咒」，坦言心中的痛難以用文字形容，且可能告別國家隊。(路透)

精華 FAQ

  • 他在冠軍戰正規賽成功撲救10球，延長賽再擋下1球，合計11次撲救，刷新自1966年有數據紀錄以來的世界盃決賽撲救紀錄。

  • 雖然大馬丁尼茲多次上演精彩撲救，包括擋下亞馬爾的自由球，但阿根廷在延長賽仍被西班牙的托雷斯破門，最後以0：1輸掉決賽。

  • 他在社群平台表示，這次失利的痛苦難以言喻，自己需要反思未來該如何前進，並思考是否要結束國際賽生涯、退出國家隊。

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