我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多蔬果別急著買 員工曝採購前必做1件事

台工程師家庭大量移居亞利桑納州 這處將打造「美國竹北」

世界盃／決賽飲恨不敵西班牙 梅西低調返鄉休養球迷暖心舉牌力挺

記者劉肇育／即時報導
梅西返抵故鄉羅薩里奧，此行除了沉澱心情，也能把握時間陪伴家人，阿根廷球迷暖心獻上...
梅西返抵故鄉羅薩里奧，此行除了沉澱心情，也能把握時間陪伴家人，阿根廷球迷暖心獻上支持。(歐新)

AI摘要

文章摘要整理：

梅西在世足決賽輸給西班牙後低調返鄉羅薩里奧休養，與家人團聚，也獲得大批球迷到機場守候支持，預計7月底或8月初重返邁阿密國際。

在美加墨世界盃足球賽決賽以0：1不敵西班牙、遺憾屈居亞軍的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），於今天搭乘私人飛機返抵故鄉羅薩里奧（Rosario），展開短暫的休養期。雖然許多球迷清晨便前往機場守候，但梅西並未公開亮相，隨即在維安安排下搭車前往私人住宅區。

據報導，梅西此次與妻子安托內雅（Antonela Roccuzzo）及三名子女同行，一家人在結束高強度的世足賽征程後重返家鄉。而在羅薩里奧等待他的，還有68歲的父親豪爾赫（Jorge），豪爾赫在世足賽期間傳出正接受醫療處置，梅西此行除了沉澱心情，也能把握時間陪伴家人。

雖然梅西班機於清晨6時27分降落，但早在3時30分就有大批穿著藍白衫的球迷在機場聚集。不少人高舉標語與國旗，更有小球迷寫下「梅西，你是傳奇！謝謝你帶給我們的心靈喜悅，全阿根廷都愛你。」展現即便決賽失利，阿根廷人民對英雄依然擁戴。

本屆世足賽決賽在紐澤西州舉行，阿根廷最終在延長賽遭西班牙前鋒托雷斯（Ferran Torres）一腳定江山，無緣完成連霸。這是梅西生涯第三度踏上世足賽決賽舞台，他最終以8顆進球收下銀靴獎，世足賽生涯累積21球，僅次於法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）的22球。結束短暫休假後，梅西預計將於7月底或8月初重返邁阿密國際，繼續投入MLS例行賽。

梅西返抵故鄉羅薩里奧，此行除了沉澱心情，也能把握時間陪伴家人，阿根廷球迷暖心獻上...
梅西返抵故鄉羅薩里奧，此行除了沉澱心情，也能把握時間陪伴家人，阿根廷球迷暖心獻上支持。(路透)

精華 FAQ

  • 梅西搭乘私人飛機返回阿根廷故鄉羅薩里奧，展開短暫休養期，並在維安安排下直接前往私人住宅區，沒有公開亮相。

  • 梅西此次與妻子安托內雅及3名子女一同返鄉，家人在賽事結束後回到家鄉，也有機會陪伴正在接受醫療處置的父親豪爾赫。

  • 雖然阿根廷決賽延長賽以0：1敗給西班牙，但球迷仍清晨守候機場高舉標語力挺；梅西則以8球拿下銀靴，生涯世足累積21球。

世界盃

上一則

世界盃／西班牙機長機上宣布「恭喜」阿根廷 阿媒：噁心玩笑

下一則

NBA／招募詹姆斯只獲得6個笑哭表情 哈利伯頓碰壁：我盡力了

延伸閱讀

世界盃／梅西對決西班牙 巴薩球迷情感拉鋸

世界盃／梅西對決西班牙 巴薩球迷情感拉鋸
世界盃／阿根廷輸球分析 領紅牌10打11人 全隊過度依賴梅西

世界盃／阿根廷輸球分析 領紅牌10打11人 全隊過度依賴梅西
世界盃／梅西「痛苦需要時間癒合」將缺席邁阿密2場比賽、明星賽

世界盃／梅西「痛苦需要時間癒合」將缺席邁阿密2場比賽、明星賽
世界盃／梅西奮戰853分鐘 封王夢碎 冠軍戰3次先發仍寫紀錄

世界盃／梅西奮戰853分鐘 封王夢碎 冠軍戰3次先發仍寫紀錄

熱門新聞

這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18
BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）

世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

2026-07-19 19:56
西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 (美聯社)

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

2026-07-19 19:07

超人氣

更多 >
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽
林瑞陽16歲女兒登伸展台 張庭1句話鼓勵：我可能早放棄了

林瑞陽16歲女兒登伸展台 張庭1句話鼓勵：我可能早放棄了