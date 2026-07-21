世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

哈蘭德帶領挪威闖進世界盃8強，已是最佳紀錄。（美聯社）

2026年世界盃 不僅帶動各國球星場上表現，也掀起社群媒體熱潮。根據Sportico的統計，挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）在39天賽事期間，Instagram粉絲數暴增3210萬人，高居所有參賽球員之冠；40歲的維德角門將沃津哈（Vozinha）則憑藉對西班牙一戰的神勇表現，增加2920萬名粉絲，排名第二。

Sportico指，哈蘭德在本屆世界盃攻入7球，與英格蘭中場貝林漢（Jude Bellingham）並列射手榜第3名，僅落後攻入8球的阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）及以9球奪下金靴獎的法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）。哈蘭德率領挪威一路闖進8強，並協助球隊贏得隊史首場世界盃淘汰賽勝利，也讓他的社群人氣大幅攀升。

非洲小國維德角首次進入世足會內賽就突破小組賽，並與衛冕軍阿根廷戰到最後一刻才遭淘汰，門將沃津哈功不可沒。（路透）

維德角40歲門將沃津哈在小組賽對陣最終冠軍西班牙時，全場完成7次撲救，力保球隊以0：0逼和對手，並獲選單場最佳球員。這場比賽後短短4天內，他便增加約1400萬名Instagram粉絲，整屆賽事累積新增2920萬人，迅速成為世界盃最受矚目的話題人物之一。

Sportico排行榜第3名為英格蘭球星貝林漢，世界盃期間新增1200萬名粉絲；第4名是葡萄牙隊長C羅（Cristiano Ronaldo），增加1140萬人；第5名則是西班牙17歲新星亞馬爾（Lamine Yamal），新增1100萬人。儘管增幅不及哈蘭德，C羅目前仍是Instagram全球追蹤人數最多的運動員，粉絲數已突破6.77億人。

巴西球星內馬爾（Neymar）與阿根廷隊長梅西分居第6、7名，兩人在本屆世界盃分別增加770萬及750萬名粉絲。其中，梅西目前Instagram追蹤人數已超過5.14億人，僅次於C羅，排名全球運動員第2。

榜單前10名其餘球員包括17歲墨西哥中場吉爾伯托・莫拉（Gilberto Mora），新增660萬名粉絲；法國攻擊手奧利塞（Michael Olise）增加570萬人；巴西邊鋒恩德里克（Endrick）則增加560萬人，顯示本屆世界盃不僅創造場上英雄，也讓多位球員在社群平台的人氣大幅提升。