世界盃敗給西班牙 阿根廷挨批「球風髒」被貼反派標籤
阿根廷在2026世界盃決賽以0比1敗給西班牙，被批戰術骯髒與缺乏運動家精神，加深他們在賽事期間被貼上的反派標籤，但許多阿根廷人堅稱，他們只是激情十足，遭到外界誤解。
法新社報導，世足決賽充斥著犯規與衝突，阿根廷球員甚至在對手獲頒冠軍獎盃時轉過身去，「紐約時報」（The New York Times）形容，這是「暴躁、任性且令人反感的表現」。
阿根廷球星梅西（Lionel Messi）深受全球喜愛，但反阿根廷情緒日益高漲，批評者認為他們是國際足球總會（FIFA）的寵兒，常獲得有利的判決。
前德國球員希茨史貝格（Thomas Hitzlsperger）在社群媒體X寫道，這支球隊的球員是「令人作嘔的運動員」；英國電視名人皮爾斯摩根（Piers Morgan）表示：「他們基本上就是在場上盡可能衝撞西班牙球員。」
但許多阿根廷球迷卻將批評視為榮譽勳章。記者羅森布拉特（Pedro Rosemblat）在社群平台Instagram寫道：「他們說我們自大、作弊、骯髒。而我們喜歡這樣，我們充滿自豪。」
針對外界批評球風暴力，55歲的阿根廷律師席蒙（Leo Simone）駁斥：「這是足球，如果不喜歡被撞，那去打排球。」
除了球風爭議，阿根廷部分球員及球迷也面臨種族歧視指控，國際足總在這次賽事期間曾發布聲明譴責種族歧視，起因是一名阿根廷球迷在直播中，要美國非裔網紅「甲亢哥」（IShowSpeed）「去動物園哭」。
美國男星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）在Instagram限時動態呼籲非裔人士抵制，稱阿根廷是「世界上最種族歧視的國家之一」。
因決賽中充滿犯規與衝突，阿根廷球員在對手領獎時甚至轉身不看，讓外界認為他們缺乏運動家精神，並被形容為暴躁、任性且令人反感。 《紐約時報》稱其表現令人反感，前德國球員希茨史貝格在X批評球員令人作嘔，英國名人皮爾斯摩根也指控他們在場上盡可能衝撞西班牙球員。 文章提到部分阿根廷球員與球迷還被捲入種族歧視爭議，FIFA因此發布聲明譴責；起因是有阿根廷球迷在直播中對美國非裔網紅說出歧視言論。
精華 FAQ
因決賽中充滿犯規與衝突，阿根廷球員在對手領獎時甚至轉身不看，讓外界認為他們缺乏運動家精神，並被形容為暴躁、任性且令人反感。
《紐約時報》稱其表現令人反感，前德國球員希茨史貝格在X批評球員令人作嘔，英國名人皮爾斯摩根也指控他們在場上盡可能衝撞西班牙球員。
文章提到部分阿根廷球員與球迷還被捲入種族歧視爭議，FIFA因此發布聲明譴責；起因是有阿根廷球迷在直播中對美國非裔網紅說出歧視言論。
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