西班牙後衛真的用垃圾袋裝走世界盃獎盃嗎？

西班牙後衛庫庫雷利亞提著塑膠袋前往搭巴士。(美聯社)

西班牙19日在世界盃 決賽擊敗阿根廷，奪下隊史第二座世界盃冠軍。不過，賽後網路流傳一支影片，西班牙後衛庫庫雷利亞(Marc Cucurella)被拍到提著一個塑膠袋離開球場，袋裡裝著看似世界盃大力神盃的物品，引發熱議。

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影片中，庫庫雷利亞身穿紅色西班牙隊T恤、比賽時的藍色短褲，腳踩拖鞋、頭戴髮帶、背著背包，手中則提著一個透明塑膠袋，袋裡橫躺著那座疑似獎盃的物品，神情看起來十分放鬆。

不過，不少網友看到影片後紛紛留言吐槽：「世界上最珍貴的獎盃，竟然像買菜一樣提著走。」還有網友笑稱：「從天堂掉入地獄：大力神盃一定沒想到，自己上一刻還在頒獎台上受萬人尊崇，下一刻就被裝進垃圾袋。」

袋子裡裝的到底是什麼？

關於塑膠袋裡的獎盃，網路上至少出現兩種解釋。

有人認為，那是國際足總(FIFA)主席英凡提諾(Gianni Infantino)在更衣室內，親自頒給每名球員的迷你紀念版獎盃，不過迷你紀念版獎盃只有十幾公分高，單手可握，而塑膠袋中的獎盃看起來明顯大得多。

另一說法則指出，那是市價199美元、網路上就買得到的等比例「樂高版大力神盃」模型；英國獨立報(The Independent)記者狄蘭尼(Miguel Delaney)在X平台上表示，西班牙全隊球員都收到了這款樂高模型。

不過，以上兩種說法目前都只是外界推測，尚未獲得庫庫雷利亞本人或西班牙足協證實。

真正的大力神盃在哪裡？

高36.8公分、以18K金打造的大力神盃自1974年開始頒發，自2006年起，冠軍球隊已無法永久保存正版獎盃，而是獲得一座鍍金複製品作為紀念。

正版大力神盃則長年存放於瑞士蘇黎世的FIFA總部，只有極少數人士，如奪冠球員、國家元首等，才有機會親手觸摸到。

至於鍍金複製的大力神盃在頒獎儀式結束後，通常會按照官方交接程序，由國家足協接收保管，照理說會有專人負責護送，不會讓隨隊隊員提著離開球場。

這個規則轉變的原因，是因為在大力神盃的前身「雷米金盃」時代，規定任一國家奪冠三次，即可永久保留獎盃，而巴西在1970年拿下第三座冠軍，於是雷比金盃被永久留在巴西，然而1983年雷米金盃卻在巴西足協總部遭竊，從此人間蒸發，所以後來為了讓大力神盃「代代相傳」下去，才演變成「真品永遠由FIFA保管」的制度。