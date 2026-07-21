梅西發文後 妻子也深情告白：你永遠最棒 我非常愛你

阿根廷球星梅西的妻子安東妮拉‧羅庫佐，在觀眾席觀看阿根廷的比賽。(路透)

阿根廷球星梅西(Lionel Messi)在世界盃 決賽飲恨落敗，這場比賽也可能成為他在足壇最高殿堂的最後一舞，梅西的妻子安東妮拉‧羅庫佐(Antonela Roccuzzo)20日在Instagram發文，向自己丈夫深情致意。

羅庫佐貼出兩張照片，一張是阿根廷以1比0不敵西班牙、無緣世界盃冠軍後，梅西在場上淚眼盈眶的照片，另一張則是隊友將他高高拋向空中慶祝的畫面。

她以西班牙文寫道：「你永遠都是最棒的，@leomessi。」

「不只是因為你的才華，更因為你始終沒有改變自己的本色。無論發生什麼事，你從不放棄，總是奮戰到最後一刻，直到最後一秒都毫無保留地奉獻自己。」

「正是這份韌性、這種心態，還有你一次又一次重新站起來的勇氣，造就了獨一無二的你。」

「謝謝你每天用行動告訴我們，真正的成功來自努力、犧牲、堅持，以及永不忘本。你是我們孩子最好的榜樣，也激勵了千千萬萬人。」

最後，她向梅西深情告白：「我遠遠無法用言語形容對你的敬佩，能與你相伴走這一生，我感到無比光榮。我非常愛你。」

梅西稍早也在Instagram發文表示：「這份痛楚非常巨大，這道傷口需要很長時間才能癒合。」

「但我心中也同時留住了所有美好的一切…那些我們拚盡全力、逆轉戰局的比賽，將永遠留在記憶裡。還有全國上下的支持，加上這個團隊的努力與付出，讓我們再一次站上世界的頂尖行列。今天或許很難去衡量我們所做到的一切，但這個團隊已經連續兩屆打進世界盃決賽。」

「由衷感謝每一句祝福、每一則訊息。我們國家再一次凝聚，所有人團結在一起，分享身為阿根廷人的無比光榮。我也恭喜西班牙奪冠。」