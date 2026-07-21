世界盃／西班牙奪冠「後衛要刺青」總教練神回：我應該不醜吧

西班牙國腳庫庫雷利亞（Marc Cucurella）參加馬德里奪冠遊行。（歐新社）

西班牙在2026年世界盃 決賽經延長賽以1比0擊敗阿根廷奪冠後，後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）表示，自己將兌現賽前承諾，把西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）的肖像刺在身上，並笑說「一定要刺在看得到的地方」。

西班牙於7月19日世界盃決賽靠著托雷斯（Ferran Torres）在延長賽攻進致勝球，以1比0擊敗阿根廷，隊史第2度奪得世界盃冠軍。

留著一頭爆炸頭的庫庫雷利亞賽前曾表示，只要西班牙成功奪冠，就會把德拉富恩特的臉刺在身上，以紀念這座世界盃冠軍。

賽後接受ESPN訪問時，被問到何時以及刺在哪個部位時，庫庫雷利亞笑說：「我還不知道，還沒決定。我需要好好想想，也要想想刺在哪裡。」

他接著表示：「大家一定都會問我，所以一定要刺在看得到的地方。」

庫庫雷利亞說：「接下來我們還有很多事情要忙，希望大家可以給我一些建議。我會再仔細考慮，之後就會去完成。」

德拉富恩特在賽後記者會上也被問到刺青一事，他笑著回答：「我這個年紀已經不適合刺青了，不會再去刺了。」

接著他幽默表示：「我應該沒有醜到，需要把我的臉刺在沒人看得到的地方吧。」

德拉富恩特說，球員願意遵守承諾讓他覺得很有趣，也感到十分驕傲，「最重要的是，如果你說出口，就應該做到，所以我也很高興。」