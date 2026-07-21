我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普打伊朗恐無解 英媒：美重拾推翻政權A計畫 反給中國武統可乘之機

伊朗軍方彈襲巴林「摧毀亞馬遜資料中心」報復美軍炸核電站

世界盃／內馬爾今年僅踢37分鐘 ESPN辣評「最失望11人」

世界新聞網／輯
6月29日，巴西隊球員內馬爾在比賽前。(新華社)
6月29日，巴西隊球員內馬爾在比賽前。(新華社)

ESPN在2026年世界盃落幕後，評選本屆賽事表現「最失望11人」（Worst 11），巴西球星內馬爾（Neymar）、荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）等知名球星榜上有名。其中，ESPN對內馬爾的評語最為嚴厲，直言：「內馬爾到底來幹嘛？」

34歲的內馬爾帶著傷勢入選巴西隊，全屆僅出賽37分鐘。總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）徵召內馬爾，也意味著近期狀態出色、效力切爾西的年輕前鋒佩德羅（João Pedro）落選。ESPN認為，這項選擇「從各方面來看都是錯誤」。

巴西隊止步16強後，內馬爾流著淚說：「一切都結束了。我在這裡開始，也在這裡結束。」他把國家隊生涯的終點也留在了2026年。

荷蘭隊長范戴克同樣受到ESPN批評。荷蘭4場比賽失掉5球，防線始終不夠穩定；16強與摩洛哥互射12碼時，范戴克未主動主罰點球，而由年輕球員承擔責任，也讓ESPN留下負面印象。

美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）也被點名，他雖然在美國首場小組賽率隊4：1擊敗巴拉圭，但因傷中場退場，復出後始終未恢復最佳狀態。ESPN認為，隨著壓力增加，他在後續比賽中幾乎消失。

最失望的門將位置由烏拉圭40歲老將穆斯萊拉（Fernando Muslera）入選。他原本已宣布退出國家隊，但決定復出參加個人生涯第5屆世界盃。然而，他在本屆賽事出現多次失誤，導致球隊失掉3球，小組賽對西班牙一役更在中場休息時被換下。ESPN認為，穆斯萊拉「多參加了一屆世界盃」。

2026年世界盃「最失望11人」

門將：穆斯萊拉（烏拉圭）

後衛：基米希（德國）、范戴克（荷蘭）、格伊（英格蘭）、歐萊利（英格蘭）

中場：巴爾韋德（烏拉圭）、麥克托米奈（蘇格蘭）、布魯諾．費南德斯（葡萄牙）

前鋒：維爾茨（德國）、普利西奇（美國）、內馬爾（巴西）

精華 FAQ

  • ESPN認為內馬爾帶傷入選卻只踢了37分鐘，幾乎無法為巴西帶來實質貢獻，還讓狀態正佳的佩德羅落選，因此直批這項選擇從各方面看都是錯誤。

  • 名單中還包括荷蘭隊長范戴克、美國隊長普利西奇，以及烏拉圭門將穆斯萊拉等人，另外後防線也有基米希、格伊、歐萊利，中場則有巴爾韋德、麥克托米奈與布魯諾．費南德斯。

  • 穆斯萊拉因復出參加第5屆世界盃卻多次失誤，被認為是多踢了一屆；范戴克則因荷蘭防線不穩、12碼戰未主動主罰而遭到負面評價，整體表現未達領袖期待。

世界盃

上一則

世界盃／西班牙奪冠「後衛要刺青」總教練神回：我應該不醜吧

延伸閱讀

世界盃／巴西爆冷止步16強 內馬爾退出國家隊「一切都結束了」

世界盃／巴西爆冷止步16強 內馬爾退出國家隊「一切都結束了」
回顧世界盃16強賽：美加墨地主國淘汰 C羅、內馬爾哭著說再見

回顧世界盃16強賽：美加墨地主國淘汰 C羅、內馬爾哭著說再見
不只是退出世界盃？內馬爾傳考慮「直接退休」等3選項

不只是退出世界盃？內馬爾傳考慮「直接退休」等3選項
世界盃／巴西出局後 內馬爾現身德州撲克大賽

世界盃／巴西出局後 內馬爾現身德州撲克大賽

熱門新聞

這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日
息影22年回歸 王祖賢首度授權AI肖像「聶小倩」神顏重現

息影22年回歸 王祖賢首度授權AI肖像「聶小倩」神顏重現
內幕曝光…謝賢加護病房苦撐 等謝霆鋒返港見最後一面

內幕曝光…謝賢加護病房苦撐 等謝霆鋒返港見最後一面