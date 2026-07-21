世界盃／內馬爾今年僅踢37分鐘 ESPN辣評「最失望11人」

6月29日，巴西隊球員內馬爾在比賽前。(新華社)

ESPN在2026年世界盃 落幕後，評選本屆賽事表現「最失望11人」（Worst 11），巴西球星內馬爾（Neymar）、荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）等知名球星榜上有名。其中，ESPN對內馬爾的評語最為嚴厲，直言：「內馬爾到底來幹嘛？」

34歲的內馬爾帶著傷勢入選巴西隊，全屆僅出賽37分鐘。總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）徵召內馬爾，也意味著近期狀態出色、效力切爾西的年輕前鋒佩德羅（João Pedro）落選。ESPN認為，這項選擇「從各方面來看都是錯誤」。

巴西隊止步16強後，內馬爾流著淚說：「一切都結束了。我在這裡開始，也在這裡結束。」他把國家隊生涯的終點也留在了2026年。

荷蘭隊長范戴克同樣受到ESPN批評。荷蘭4場比賽失掉5球，防線始終不夠穩定；16強與摩洛哥互射12碼時，范戴克未主動主罰點球，而由年輕球員承擔責任，也讓ESPN留下負面印象。

美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）也被點名，他雖然在美國首場小組賽率隊4：1擊敗巴拉圭，但因傷中場退場，復出後始終未恢復最佳狀態。ESPN認為，隨著壓力增加，他在後續比賽中幾乎消失。

最失望的門將位置由烏拉圭40歲老將穆斯萊拉（Fernando Muslera）入選。他原本已宣布退出國家隊，但決定復出參加個人生涯第5屆世界盃。然而，他在本屆賽事出現多次失誤，導致球隊失掉3球，小組賽對西班牙一役更在中場休息時被換下。ESPN認為，穆斯萊拉「多參加了一屆世界盃」。

2026年世界盃「最失望11人」

門將：穆斯萊拉（烏拉圭）

後衛：基米希（德國）、范戴克（荷蘭）、格伊（英格蘭）、歐萊利（英格蘭）

中場：巴爾韋德（烏拉圭）、麥克托米奈（蘇格蘭）、布魯諾．費南德斯（葡萄牙）

前鋒：維爾茨（德國）、普利西奇（美國）、內馬爾（巴西）