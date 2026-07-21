世界盃／內馬爾今年僅踢37分鐘 ESPN辣評「最失望11人」
ESPN在2026年世界盃落幕後，評選本屆賽事表現「最失望11人」（Worst 11），巴西球星內馬爾（Neymar）、荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）等知名球星榜上有名。其中，ESPN對內馬爾的評語最為嚴厲，直言：「內馬爾到底來幹嘛？」
34歲的內馬爾帶著傷勢入選巴西隊，全屆僅出賽37分鐘。總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）徵召內馬爾，也意味著近期狀態出色、效力切爾西的年輕前鋒佩德羅（João Pedro）落選。ESPN認為，這項選擇「從各方面來看都是錯誤」。
巴西隊止步16強後，內馬爾流著淚說：「一切都結束了。我在這裡開始，也在這裡結束。」他把國家隊生涯的終點也留在了2026年。
荷蘭隊長范戴克同樣受到ESPN批評。荷蘭4場比賽失掉5球，防線始終不夠穩定；16強與摩洛哥互射12碼時，范戴克未主動主罰點球，而由年輕球員承擔責任，也讓ESPN留下負面印象。
美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）也被點名，他雖然在美國首場小組賽率隊4：1擊敗巴拉圭，但因傷中場退場，復出後始終未恢復最佳狀態。ESPN認為，隨著壓力增加，他在後續比賽中幾乎消失。
最失望的門將位置由烏拉圭40歲老將穆斯萊拉（Fernando Muslera）入選。他原本已宣布退出國家隊，但決定復出參加個人生涯第5屆世界盃。然而，他在本屆賽事出現多次失誤，導致球隊失掉3球，小組賽對西班牙一役更在中場休息時被換下。ESPN認為，穆斯萊拉「多參加了一屆世界盃」。
2026年世界盃「最失望11人」
門將：穆斯萊拉（烏拉圭）
後衛：基米希（德國）、范戴克（荷蘭）、格伊（英格蘭）、歐萊利（英格蘭）
中場：巴爾韋德（烏拉圭）、麥克托米奈（蘇格蘭）、布魯諾．費南德斯（葡萄牙）
前鋒：維爾茨（德國）、普利西奇（美國）、內馬爾（巴西）
ESPN認為內馬爾帶傷入選卻只踢了37分鐘，幾乎無法為巴西帶來實質貢獻，還讓狀態正佳的佩德羅落選，因此直批這項選擇從各方面看都是錯誤。 名單中還包括荷蘭隊長范戴克、美國隊長普利西奇，以及烏拉圭門將穆斯萊拉等人，另外後防線也有基米希、格伊、歐萊利，中場則有巴爾韋德、麥克托米奈與布魯諾．費南德斯。 穆斯萊拉因復出參加第5屆世界盃卻多次失誤，被認為是多踢了一屆；范戴克則因荷蘭防線不穩、12碼戰未主動主罰而遭到負面評價，整體表現未達領袖期待。
精華 FAQ
ESPN認為內馬爾帶傷入選卻只踢了37分鐘，幾乎無法為巴西帶來實質貢獻，還讓狀態正佳的佩德羅落選，因此直批這項選擇從各方面看都是錯誤。
名單中還包括荷蘭隊長范戴克、美國隊長普利西奇，以及烏拉圭門將穆斯萊拉等人，另外後防線也有基米希、格伊、歐萊利，中場則有巴爾韋德、麥克托米奈與布魯諾．費南德斯。
穆斯萊拉因復出參加第5屆世界盃卻多次失誤，被認為是多踢了一屆；范戴克則因荷蘭防線不穩、12碼戰未主動主罰而遭到負面評價，整體表現未達領袖期待。
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