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世界盃結束「天然草皮」要拆了 NFL球員不滿

世界新聞網／輯
紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）是世界盃決賽場地。（路透）
紐約大都會人壽體育場（MetLife Stadium）是世界盃決賽場地。（路透）

2026年世界盃足球賽落幕後，美國多座NFL球場已陸續拆除為賽事鋪設的天然草皮，恢復原本的人工草皮，引發NFL球員不滿。據Fox News報導，消息人士透露，美國國家美式足球球員工會（NFLPA）正考慮在下一輪勞資協議（CBA）談判中，將「全面採用天然草皮」列為重要訴求，但若要實現，球員恐怕必須在薪資或其他利益上做出讓步。

消息人士表示，目前工會尚未就是否正式提出此項要求做出最後決定，但已開始評估將天然草皮納入2031年現行勞資協議到期後的新談判議程。

2026年世界盃期間，包括紐約／新澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium）在內的6座NFL球場，皆改鋪天然草皮供足球賽使用。決賽中，西班牙與阿根廷就在鋪設北卡羅來納百慕達草（North Carolina Bermuda grass）的場地上交手。

然而世界盃結束後，各球場很快恢復人工草皮。大都會人壽體育場將在未來幾周重新鋪設人工草皮，以迎接紐約巨人隊（New York Giants）及紐約噴射機隊（New York Jets）的季前賽及例行賽，其餘5座承辦世界盃的NFL球場，也已拆除價值數百萬美元的天然草皮。

不少NFL球員認為，天然草皮對身體衝擊較小，有助降低受傷風險，因此在社群媒體發起「保留草皮」行動。包括舊金山49人近端鋒基特爾（George Kittle）及芝加哥熊隊四分衛威廉斯（Caleb Williams）等球員，都公開呼籲NFL全面改採天然草皮，並獲得NFLPA支持。

不過，報導指出，這波社群倡議幾乎不可能改變現況，因為全面改用天然草皮將增加球團成本。天然草皮不僅在舉辦演唱會等大型活動後需要重新鋪設，也可能限制球場出租及其他商業用途，對球團收入造成影響，因此多數球隊老闆缺乏改變現狀的誘因。

因此，NFLPA正考慮將天然草皮納入下一份勞資協議談判，希望透過正式協商推動改革。

不過，一名球員工會消息人士表示，在勞資談判中，「提出要求就代表必須放棄一些東西，而通常意味著金錢。」若球員希望將天然草皮寫入勞資協議，勢必得在其他議題讓步，例如接受較少收益，甚至共同分擔天然草皮鋪設及維護成本。

精華 FAQ

  • 因為多座球場原本為世界盃臨時鋪設天然草皮，賽事結束後需恢復原本配置，以配合NFL例行賽、季前賽及其他商業活動的使用需求。

  • 球員認為天然草皮對身體衝擊較小，能降低受傷風險，因此在社群媒體發起保留草皮行動，並獲得部分明星球員與NFLPA支持。

  • 報導指出，這可能意味球員必須在薪資或其他利益上讓步，甚至接受較少收益，或共同分擔天然草皮的鋪設與維護成本。

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