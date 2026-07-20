我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／西班牙官方冠軍合照「裁掉川普」網：美國要宣戰了？

赴美留學新制／別只看I-20 還要確認一文件

世界盃／西班牙官方冠軍合照「裁掉川普」網：美國要宣戰了？

編譯中心／綜合報導
西班牙隊奪冠後拍攝大合照，川普(前排右二)頒獎後疑似不肯離場，英凡提諾(右一)試...
西班牙隊奪冠後拍攝大合照，川普(前排右二)頒獎後疑似不肯離場，英凡提諾(右一)試圖引導他離開球隊合照區。(新華社)

西班牙隊將川普總統從球隊奪得世界盃冠軍的官方照片中裁切掉，引發網友熱議。

川普在頒獎典禮上先與西班牙球員逐一握手，隨後將冠軍獎盃交給球隊，並站在頒獎台中央，與正在慶祝奪冠的西班牙隊同框。

國際足總(FIFA)主席英凡提諾在將獎盃交給西班牙隊長羅德里(Rodri)後，似乎試圖請川普離開球隊慶祝區。英凡提諾最後先行走下舞台，讓西班牙球員拍攝團體照，而川普則被禮貌地請到一旁，最終站在隊伍側邊與西班牙國家隊合影。

不過，西班牙足球協會隨後在社群媒體上傳官方世界盃冠軍照片，並配文寫道：「夢想成真。」然而，照片中已看不到川普的身影，似乎是經過裁切處理。

▲ 影片來源：X平台＠SEFutbol（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這張照片隨即引發網友熱烈討論。一名Reddit用戶留言打趣道：「還要多久川普就會因為這件事向西班牙宣戰？」

另一名網友則諷刺地說：「這種濾鏡有沒有辦法用在日常生活？我有個朋友想知道。」

還有一名網友開玩笑表示：「FIFA 主席還得一路小跑步過去，『非常溫柔』地把他請開，就像在哄一個小孩子，生怕太直接會讓他鬧脾氣一樣。」

不過，到了20日下午，白宮在社群媒體分享了六張世界盃決賽的照片，所有照片都可見川普的身影。其中有兩張照片更是只有川普一人作為畫面焦點，而真正出現西班牙隊的照片則僅有兩張。

精華 FAQ

  • 因為西班牙足球協會上傳的奪冠合照中，川普的身影疑似被裁切掉，讓不少網友認為這是在刻意消除他出現在頒獎畫面中的存在感。

  • 川普先與西班牙球員逐一握手，之後站在頒獎台中央，並與正在慶祝奪冠的西班牙隊同框；後來才被禮貌請到一旁，站到隊伍側邊合影。

  • 白宮在20日下午分享了6張世界盃決賽照片，刻意讓川普都清楚入鏡，其中2張甚至只有川普作為主角，顯示其希望主導外界對現場畫面的解讀。

世界盃

上一則

NBA／詹姆斯爭奪戰進入倒數時刻 權威記者提關鍵因素押寶「這隊」

下一則

世界盃／馬雲現身決賽觀賽 聯想CEO楊元慶也去了

延伸閱讀

世界盃／西班牙奪冠大合照 川普不願離開 FIFA主席拉不走

世界盃／西班牙奪冠大合照 川普不願離開 FIFA主席拉不走
世界盃╱西班牙奪冠大合照 川普疑搶鏡「拉都拉不走」?

世界盃╱西班牙奪冠大合照 川普疑搶鏡「拉都拉不走」?
世界盃／川普不肯走下頒獎台 網友起底「不是第1次犯案」

世界盃／川普不肯走下頒獎台 網友起底「不是第1次犯案」
世界盃／反指標？川普親頒冠軍獎盃 賽前說「看好梅西」

世界盃／反指標？川普親頒冠軍獎盃 賽前說「看好梅西」

熱門新聞

這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶