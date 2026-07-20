世界盃／西班牙官方冠軍合照「裁掉川普」網：美國要宣戰了？

西班牙隊奪冠後拍攝大合照，川普(前排右二)頒獎後疑似不肯離場，英凡提諾(右一)試圖引導他離開球隊合照區。(新華社)

西班牙隊將川普總統從球隊奪得世界盃 冠軍的官方照片中裁切掉，引發網友熱議。

川普在頒獎典禮上先與西班牙球員逐一握手，隨後將冠軍獎盃交給球隊，並站在頒獎台中央，與正在慶祝奪冠的西班牙隊同框。

國際足總(FIFA)主席英凡提諾在將獎盃交給西班牙隊長羅德里(Rodri)後，似乎試圖請川普離開球隊慶祝區。英凡提諾最後先行走下舞台，讓西班牙球員拍攝團體照，而川普則被禮貌地請到一旁，最終站在隊伍側邊與西班牙國家隊合影。

不過，西班牙足球協會隨後在社群媒體上傳官方世界盃冠軍照片，並配文寫道：「夢想成真。」然而，照片中已看不到川普的身影，似乎是經過裁切處理。

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這張照片隨即引發網友熱烈討論。一名Reddit用戶留言打趣道：「還要多久川普就會因為這件事向西班牙宣戰？」

另一名網友則諷刺地說：「這種濾鏡有沒有辦法用在日常生活？我有個朋友想知道。」

還有一名網友開玩笑表示：「FIFA 主席還得一路小跑步過去，『非常溫柔』地把他請開，就像在哄一個小孩子，生怕太直接會讓他鬧脾氣一樣。」

不過，到了20日下午，白宮在社群媒體分享了六張世界盃決賽的照片，所有照片都可見川普的身影。其中有兩張照片更是只有川普一人作為畫面焦點，而真正出現西班牙隊的照片則僅有兩張。