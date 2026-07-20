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世界盃／阿根廷輸球也輸風度 賽後揮拳 FIFA要查

編譯盧炯燊／綜合報導
阿根廷輸掉冠軍戰後，球員帕雷德斯動粗，將西班牙隊加維推倒在地。FIFA將調查有無...
阿根廷輸掉冠軍戰後，球員帕雷德斯動粗，將西班牙隊加維推倒在地。FIFA將調查有無違紀。(路透)

2026年世界盃決賽，西班牙隊以1︰0擊敗阿根廷隊，16年後再次捧起大力神盃，然而衛冕失敗的阿根廷隊在終場哨響後即向對方球員動粗，「惡行」經電視直播到全球數以億計球迷眼前，輸球且輸風度即時引來嚴厲批評，國際足總(FIFA)已展開調查。

美聯社、BBC 等紛紛報導，當比賽結束後，西班牙隊職、球員衝進場內慶祝奪冠，隨即與阿根廷球員發生推擠衝突。

阿根廷後衛莫利納(Nahuel Molina)先對跑向隊友的西班牙隊長羅德里(Rodri)出手，擊向他的腹部；羅德里隨後又遭阿隊中後衛奧塔門迪(Nicolás Otamend)言語攻擊。阿隊的帕雷德斯(Leandro Paredes)也加入衝突，先是疑似掐住西班牙後衛加西亞(Eric Garcia)喉嚨，之後又將加維(Gavi)推倒在地，

阿根廷助理教練阿亞拉(Roberto Ayala)也被拍到疑似抓住加西亞頸部，並與西班牙中場球員奧爾莫(Dani Olmo)發生肢體接觸。

動粗行為引發雙方球員與教練團全面聚集，場面一度失控，阿根廷總教練斯卡洛尼(Lionel Scaloni)第一時間試圖介入勸阻，但仍無法阻止。

阿根廷球員所作所為即時在全球惹起批評，FIFA發出簡短聲明說，「紀律委員會已任命一名紀律官員，調查賽後事件是否違反(FIFA紀律準則)行為」。但聲明沒有給出調查時間表。

BBC指出，紀委會將等待裁判報告、比賽監督報告及影像證據，再決定是否提出紀律處分，若確認涉及暴力行為，涉事球員可能遭到禁賽。若以違反公平競賽原則或損害足球運動形象論處，禁賽範圍甚至可能擴及全球所有賽事，阿根廷足總也可能一併受罰。

阿根廷隊有球員在四強賽後高舉「馬維納斯群島 (英國稱福克蘭群島) 屬於阿根廷」布條，正面臨紀律調查，若再加上此次衝突事件，恐將面臨雙重處分。

此外當西班牙隊舉起大力神獎盃時，阿根廷球員卻背對頒獎台，只面向支持的球迷，這種做法是對奪盃球隊大大不尊重。

精華 FAQ

  • 內文指出，2026年世界盃決賽由西班牙隊以1︰0擊敗阿根廷隊，成功奪回冠軍，並在16年後再次捧起大力神盃。

  • 文中稱阿根廷球員與教練團在終場後與西班牙隊發生推擠衝突，包含揮拳、掐喉、推倒與肢體接觸等動作，場面一度失控。

  • FIFA已指派紀律官員調查，將依裁判、監督報告與影像證據決定是否懲處；若認定暴力或損害足球形象，涉事球員可能禁賽，範圍甚至擴及全球賽事，阿根廷足總也可能受罰。

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