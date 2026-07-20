世界盃／西班牙奪冠凱旋 馬德里200萬人迎英雄

西班牙隊奪得世界盃冠軍返國，在馬德里遊行，隊長羅德里高舉獎盃與現場球迷同歡。(路透)

2026世界盃 冠軍西班牙隊20日返國，估計有200萬民眾湧上馬德里街頭迎接。「無敵艦隊」19日在決賽中以1：0擊敗阿根廷後凱旋歸國，先後與王室與總理會面，隨後搭乘巴士遊行市中心。西班牙目前同時擁有男足與女足世界盃冠軍，締造足壇新頁。

美聯社報導，26名球員與教練團在抵達西班牙首都後，先接受國王菲利佩六世(King Felipe VI)與王室成員及總理桑傑士(Pedro Sanchez)接見，隨後登上敞篷巴士，在馬德里市中心熱鬧遊行。球員們輪流高舉著冠軍金盃，向身穿紅黃兩色服飾、熱情歡呼的球迷揮手致意。

巴士上寫著「群星齊耀」(Stars shine together)，車身則印上球員的照片，球員們手持世界盃獎盃，穿著印有「Somos Campeones」(我們是冠軍) 字樣的T恤，沿途與球迷跳舞和互動。

西班牙總教練德拉富恩特(Luis de la Fuente)在遊行開始前表示，「能代表這個擁有如此熱情與忠誠球迷的美好國家，是一次令人感動且深感驕傲的經歷。」

球隊一路沿著馬德里歷史悠久的大道行進，從總理官邸蒙克洛亞宮(Moncloa Palace)附近前往西貝萊斯廣場(Cibeles Square)，約有12萬人聚集在廣場參加慶祝儀式。球員們在登上廣場舞台前一一被介紹出場，每位球員都選擇自己出場時播放的歌曲。慶祝25歲生日的巴埃納(Álex Baena)手持世界盃獎盃進場。德拉富恩特教練在被介紹出場後，更是被球員們拋向空中。

西班牙隊長羅德里(Rodri)說：「我一直認為，能為自己的國家贏得榮耀，是世上最美好的事情，尤其是世界盃冠軍。」

大批球迷20日提前到西貝萊斯廣場占位，準備迎接球隊。他們撐起陽傘抵擋烈陽，當地氣溫高達華氏95度。這座廣場是過去西班牙國家隊與支持者慶祝的傳統地點，也是皇家馬德里奪冠時慶祝的場所。官員估計，共有180萬人迎接這支國家隊。

許多球迷從19日勝利狂歡到隔日凌晨，19歲的阿爾瓦雷斯(Victor Álvarez)說，「我非常開心，我只睡了三、四個小時，但為了這支球隊，要我怎樣都可以。」59歲的公務員赫瑪．羅德羅(Gema Rodero)則說，「老實說，真的非常激動。我們沒去酒吧，就待在家裡好好感受，非常開心。」

此次男足奪冠，加上西班牙在2023年贏得女足世界盃，讓西班牙成為史上首個同時擁有男女足世界盃冠軍的國家。

西班牙隊奪得世界盃冠軍返國，在馬德里遊行，約有200萬球迷在街頭歡迎凱旋。(路透)