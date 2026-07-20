我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對加拿大祭50%關稅 首度援引未曾啟用法律條款

投資客分享真正一勞永逸的房地產 佛系管理每月賺進4萬元

世界盃／梅西「傷口需要癒合」將缺席邁阿密2場比賽、明星賽

世界新聞網／輯
世界盃決賽，阿根廷不敵西班牙隊拿亞軍，阿根廷隊隊長梅西賽後神情落寞。 (路透)
世界盃決賽，阿根廷不敵西班牙隊拿亞軍，阿根廷隊隊長梅西賽後神情落寞。 (路透)

ESPN報導，剛隨阿根廷征戰2026年世界盃的球星梅西（Lionel Messi）與中場德保羅（Rodrigo De Paul），將暫時不會回歸美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami CF）出賽，兩人至少缺席兩場比賽，也確定不會參加7月29日MLS明星賽，以獲得休息與恢復時間。

梅西與德保羅在2026年世界盃結束後，將先休養再重返球隊。國際職業足球員協會（FIFPRO）基於球員健康考量，建議球員每個賽季結束後應至少休息21天，國際足總（FIFA）達成共識。

梅西本屆世界盃8場比賽全部先發出賽，攻進8球、送出4次助攻，在金靴獎排名僅次於攻入10球的法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）。

世界盃決賽落敗後，梅西20日在社群媒體以西班牙文發文表示：「痛苦非常巨大，這道傷口需要時間才能癒合。」但他也說：「我珍惜這一路所有美好的時刻，那些逆轉比賽、傾盡全力的時刻，都將永遠留在我們的記憶裡。感謝全國人民的支持，讓我們再次站上世界最佳球隊之列。」

梅西也向球迷致謝，「我們再次讓整個國家團結在一起，分享身為阿根廷人的驕傲。」最後他也祝賀西班牙奪得世界盃冠軍。

除了率隊闖進決賽外，梅西今夏也將個人生涯國家隊進球數累積至125球，並成為史上首位3度在世界盃決賽先發的球員，此前兩次分別為2014年對德國，以及2022年對法國。

精華 FAQ

  • ESPN指出，兩人剛結束世界盃征戰，需要先休息與恢復，因此將暫時不回歸球隊，至少缺席2場比賽，也不會參加7月29日的MLS明星賽。

  • FIFPRO基於球員健康考量，建議球員每個賽季結束後至少休息21天，FIFA也對此達成共識，顯示高強度賽程後的恢復已被視為重要原則。

  • 梅西8場比賽全數先發，攻入8球並送出4次助攻，金靴僅次於姆巴佩；賽後他表示痛苦巨大、傷口需時間癒合，也感謝球迷支持並祝賀西班牙奪冠。

世界盃

上一則

世界盃／母親曾懷孕穿越撒哈拉沙漠到西班牙 威廉斯親手將金牌交給她

下一則

NBA／湖人私人試訓後底薪補進威廉斯 強化側翼持續追求庫明加

延伸閱讀

世界盃／梅西奮戰853分鐘 封王夢碎 冠軍戰3次先發仍寫紀錄

世界盃／梅西奮戰853分鐘 封王夢碎 冠軍戰3次先發仍寫紀錄
世界盃／梅西想搶姆巴佩金靴獎 3條件達成1項就過關

世界盃／梅西想搶姆巴佩金靴獎 3條件達成1項就過關
世界盃／梅西對決西班牙 巴薩球迷情感拉鋸

世界盃／梅西對決西班牙 巴薩球迷情感拉鋸
世界盃／梅西成為金靴獎唯一威脅 姆巴佩：他一定會在冠軍戰進球

世界盃／梅西成為金靴獎唯一威脅 姆巴佩：他一定會在冠軍戰進球

熱門新聞

這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18

超人氣

更多 >
港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠

柬埔寨挺「一個中國」還支持武統 台灣宣布取消免簽優惠