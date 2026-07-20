世界盃／梅西「傷口需要癒合」將缺席邁阿密2場比賽、明星賽

世界盃決賽，阿根廷不敵西班牙隊拿亞軍，阿根廷隊隊長梅西賽後神情落寞。 (路透)

ESPN報導，剛隨阿根廷征戰2026年世界盃 的球星梅西（Lionel Messi）與中場德保羅（Rodrigo De Paul），將暫時不會回歸美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際（Inter Miami CF）出賽，兩人至少缺席兩場比賽，也確定不會參加7月29日MLS明星賽，以獲得休息與恢復時間。

梅西與德保羅在2026年世界盃結束後，將先休養再重返球隊。國際職業足球員協會（FIFPRO）基於球員健康考量，建議球員每個賽季結束後應至少休息21天，國際足總（FIFA）達成共識。

梅西本屆世界盃8場比賽全部先發出賽，攻進8球、送出4次助攻，在金靴獎排名僅次於攻入10球的法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）。

世界盃決賽落敗後，梅西20日在社群媒體以西班牙文發文表示：「痛苦非常巨大，這道傷口需要時間才能癒合。」但他也說：「我珍惜這一路所有美好的時刻，那些逆轉比賽、傾盡全力的時刻，都將永遠留在我們的記憶裡。感謝全國人民的支持，讓我們再次站上世界最佳球隊之列。」

梅西也向球迷致謝，「我們再次讓整個國家團結在一起，分享身為阿根廷人的驕傲。」最後他也祝賀西班牙奪得世界盃冠軍。

除了率隊闖進決賽外，梅西今夏也將個人生涯國家隊進球數累積至125球，並成為史上首位3度在世界盃決賽先發的球員，此前兩次分別為2014年對德國，以及2022年對法國。