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世界盃10大時刻：梅西帽子戲法、C羅的眼淚、維京划船暴紅

中央社／洛杉磯綜合外電
7月11日世界盃8強賽，挪威球迷在邁阿密體育場外維京划船熱情應援。（路透）
7月11日世界盃8強賽，挪威球迷在邁阿密體育場外維京划船熱情應援。（路透）

2026世界盃落幕，外媒盤點了本屆賽事10大難忘時刻，包括西班牙奪下隊史第2冠、阿根廷球星梅西（Lionel Messi）首次在世足上演帽子戲法、葡萄牙名將C羅（Cristiano Ronaldo）淚灑球場，以及挪威隊「維京划船」慶祝動作暴紅等。

印度媒體「寰宇一家」（WION）列出的本屆世足賽10大難忘時刻如下：

西班牙捧起隊史第2座世足金盃

西班牙以精湛戰術擊敗衛冕軍阿根廷，勇奪世界盃冠軍，其強大的中場掌控全場節奏，自開賽至終場牢牢控制球權，讓阿根廷難有發揮空間，並在賽事尾聲攻進致勝的1球，開啟西班牙稱霸世界足壇的新紀元。

挪威「維京划船」慶祝全球暴紅

挪威寫下世足史上難忘篇章，除了場上表現受到關注，其賽後獨特的慶祝儀式也在網路暴紅，由隊長奧德加特（Martin Odegaard）帶領球員，每場勝利後都會在球場做出整齊劃一的划船動作，掀起全球球迷模仿熱潮。

阿根廷隊隊長梅西16日對戰阿爾及利亞，大演「帽子戲法」。（新華社）
阿根廷隊隊長梅西16日對戰阿爾及利亞，大演「帽子戲法」。（新華社）

梅西世足賽首度上演帽子戲法

阿根廷在世界盃首戰對陣阿爾及利亞時，38歲的梅西攻進3球，世足生涯首度上演帽子戲法，粉碎外界對他狀態的質疑，並成為世足史上完成帽子戲法的最高齡球員。

阿根廷對埃及上演驚天大逆轉

阿根廷在16強賽面對難纏的埃及，梅西罕見踢丟了12碼罰球後，阿根廷一度陷入危局，但下半場吹起反攻號角，在比賽尾聲連進3球，上演驚天大逆轉，保住晉級希望。

6月15日世界盃H組小組賽，維德角隊門將沃津哈賽後向球迷揮手致意。（新華社）
6月15日世界盃H組小組賽，維德角隊門將沃津哈賽後向球迷揮手致意。（新華社）

維德角門神一戰成名 擋下西班牙27次射門

非洲小國維德角首次參加世界盃便寫下難忘篇章，陣中40歲門將沃津哈（Vozinha）成為最大英雄。面對奪冠熱門球隊西班牙，經驗豐富的沃津哈表現英勇，化解27次射門威脅，最終以0比0逼和西班牙，其社群媒體粉絲數也攀升至1600萬人。

貝林漢梅開二度出 英格蘭驚險挺進4強

英格蘭在與挪威的激烈8強戰中，陣中球星貝林漢（Jude Bellingham）締造生涯代表作，先為球隊追平比分，並在下半場沉著攻進致勝球，率隊逆轉以2比1挺進4強。

英格蘭球迷群唱Wonderwall

英格蘭在小組賽擊敗巴拿馬後，隨隊遠征的球迷留在看台上，與球員一同高唱綠洲合唱團（Oasis）名曲Wonderwall，展現獨特的足球文化與團結氛圍，成為本屆賽事最令人難忘的畫面之一。

7月7日世界盃16強賽，葡萄牙隊遭淘汰，C羅賽後神情落寞。（新華社）
7月7日世界盃16強賽，葡萄牙隊遭淘汰，C羅賽後神情落寞。（新華社）

C羅淚灑球場 告別國際賽舞台

葡萄牙遭西班牙淘汰後，C羅的傳奇國際賽生涯劃下句點，在他含淚離開球場時，現場球迷全體起立，送上久久不息的掌聲，向這名足壇巨星致敬。

美國主力巴洛根吞紅牌未禁賽惹議

美國明星前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在淘汰賽階段，吃下一張爭議紅牌，美國總統川普致電國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino），FIFA隨後援引暫緩執行禁賽處分的規定，讓他得以參加下一輪賽事，成為本屆世界盃最戲劇性的插曲之一。

7月1日世界盃32強賽，美國隊前鋒巴洛根（右）領紅牌驅逐出場。（路透）
7月1日世界盃32強賽，美國隊前鋒巴洛根（右）領紅牌驅逐出場。（路透）

蘇格蘭球迷大舉湧入波士頓酒吧 歡樂氛圍成亮點

蘇格蘭熱情球迷用行動實踐「沒有蘇格蘭，就沒有派對」的口號，以感染力十足的活力席捲波士頓，湧入酒吧狂歡，替雕像戴上交通三角錐，以幽默、熱情與獨特慶祝方式贏得當地民眾喜愛，成為本屆世足最具代表性的亮點之一。

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