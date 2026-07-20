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世界盃／阿根廷球迷上街頭感謝國家隊：我們像冠軍一樣光榮

中央社／布宜諾斯艾利斯20日專電
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世界盃決賽落幕後，大批球迷仍湧向布宜諾斯艾利斯方尖碑（Obelisco），施放煙...
世界盃決賽落幕後，大批球迷仍湧向布宜諾斯艾利斯方尖碑（Obelisco），施放煙火、高唱隊歌。方尖碑外牆同步投影阿根廷代表隊與球迷一路走來的歷史畫面，感謝球員為國奮戰。（中央社）

阿根廷在2026年世界盃決賽以0：1不敵西班牙，無緣成功衛冕。比賽終場街頭一度陷入沉默，但頒獎典禮結束後，大批球迷仍湧向布宜諾斯艾利斯方尖碑，高唱加油歌曲、揮舞國旗，向國家隊獻上掌聲與敬意。

從阿根廷時間下午四時開始，一直到比賽結束後，冬日夜間在轉播廣場觀看比賽的球迷依舊非常多，只是並未像歷次勝利般歡呼慶祝，而是靜靜看完頒獎典禮，目送球員領取亞軍獎牌。不少民眾紅了眼眶，也有人忍不住落淚。

晚上11時45分左右，方尖碑周邊有少數民眾因情緒高漲，丟擲玻璃瓶等物品，並與警方發生衝突；隨後鬧事者遭驅離，附近恢復正常。

即使未能捧起大力神盃，阿根廷人仍選擇走上街頭感謝國家隊。布宜諾斯艾利斯市中心方尖碑，再度成為全國慶祝中心，大批民眾披著藍白國旗、高唱加油歌曲，將七九大道擠得水洩不通；歡呼聲、歌聲與煙火聲此起彼落，不少人也把握機會拍照，留下這場世界盃最後一夜的回憶。

一輛以總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）命名、被球迷暱稱為「La Scaloneta」的巴士也駛進方尖碑周邊，車上球迷吹奏與唱著阿根廷加油歌曲，吸引大批民眾圍繞合唱，現場瀰漫對代表隊的感謝與驕傲。

不少球迷爬上公車站候車亭和交通號誌等制高點，揮舞阿根廷國旗，民眾也點燃煙火慶祝阿根廷挺到決賽，拿下亞軍。

不少受訪民眾表示，雖然阿根廷未能衛冕，但球隊一路闖進決賽，仍值得全國喝采。

一名球迷克魯茲（Valentina Cruz）說：「我們仍然感到光榮，就像奪得冠軍一樣。謝謝阿根廷代表隊，謝謝斯卡洛尼（Lionel Scaloni）。」另一名民眾白瑞拉（Manuel Pereyra）表示，這支代表隊展現了真正的阿根廷精神，無論結果如何，都值得所有人驕傲。

一名到場慶祝的小女孩葛梅茲（Milagro Gomez）則特別稱讚阿根廷守門員的表現，她說，守門員「幾乎擋下了西班牙所有的進攻」，雖然大家都為球隊感到驕傲，但想到這是梅西最後一次參加世界盃，仍讓人十分不捨。

除了首都居民外，許多球迷專程從全國各地前來，包括北部薩爾塔（Salta）、聖胡安（San Juan）、門多薩（Mendoza），以及南部內烏肯（Neuquén）等省份。他們為了世界盃決賽相聚在布宜諾斯艾利斯，不論勝負，都選擇留在方尖碑前，以歌聲和掌聲向球員表達感謝。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也透過社群平台X向國家隊致意，感謝球員一路奮戰至決賽，並宣布若代表隊決定舉行返國慶祝活動，活動當天將訂為國定假日，讓民眾共同參與慶祝活動。

精華 FAQ

  • 阿根廷在2026年世界盃決賽以0：1不敵西班牙，無緣成功衛冕，最後只拿下亞軍，現場氣氛一度轉為沉默與惋惜。

  • 雖然球隊沒有奪冠，但球迷認為阿根廷一路闖進決賽已值得驕傲，因此仍湧向方尖碑高唱加油歌曲、揮舞國旗，向代表隊表達感謝與敬意。

  • 米雷伊透過X感謝球員一路奮戰至決賽，並表示若代表隊決定舉行返國慶祝活動，當天將訂為國定假日，讓全國民眾共同參與。

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