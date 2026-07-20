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小兒子是足球迷 川普：我想跟梅西、C羅交換人生

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川普跟FIFA主席英凡提諾為西班牙頒獎。（美聯社）
川普跟FIFA主席英凡提諾為西班牙頒獎。（美聯社）

2026年世界盃足球賽決賽19日登場，最後由西班牙奪下冠軍，美國總統川普（Donald Trump）賽前接受福斯體育（Fox Sports）專訪時表示，看好阿根廷擊敗西班牙奪冠，並直言：「很難押梅西（Lionel Messi）會輸。」他也透露，希望未來世界盃能再次回到美國舉辦。

當被問到梅西是否是史上最佳球員（GOAT）時，川普沒有正面回答。他表示，自己與葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）相識，也曾親眼看過巴西傳奇球王比利（Pelé）效力紐約宇宙隊（New York Cosmos）時的比賽，因此很難只選一人。

川普說：「我曾經看過比利踢球，他真的非常偉大。還有很多傑出的球員，像法國的姆巴佩（Kylian Mbappé），雖然前一場比賽表現不太理想，但他毫無疑問也是最偉大的球員之一。這些資訊很多都是我兒子巴倫（Barron Trump）告訴我的，他是一位非常熱愛足球的球迷。」

他表示：「現在有很多令人難以置信的球員，但一直以來我都很喜歡C羅，也很喜歡梅西。我最近才見到梅西，也認識C羅。我想他們過得相當不錯，事實上比我的生活輕鬆多了。如果可以，我真想跟他們交換人生一個月。」

談到世界盃未來是否再次由美國主辦時，川普表示，他已經有一個想法想向國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）提出。

他回憶，當初英凡提諾邀請美國主辦世界盃時，他曾開玩笑說：「我們可以辦，但可能會出現很多空座位。」結果事實完全相反。

川普表示：「最後並不是那樣，我想球場幾乎99.9％坐滿，甚至可以說座無虛席。」他也暗示，希望未來能再次把世界盃帶回美國舉辦。

精華 FAQ

  • 他在福斯體育受訪時表示看好阿根廷擊敗西班牙奪冠，並直言「很難押梅西會輸」，顯示他對梅西與阿根廷實力相當肯定。

  • 川普沒有只選一位GOAT，表示自己也認識C羅、看過比利比賽，並提到姆巴佩同樣是偉大球員之一，強調這些評價也受兒子巴倫影響。

  • 他表示已經有想法想向FIFA主席英凡提諾提出，並回憶美國主辦世界盃時球場幾乎座無虛席，因此希望未來能再次把世界盃帶回美國。

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