2026「美式」世界盃：冠軍戒指、中場秀、草皮也能賣

月19日，西班牙隊在頒獎儀式上慶祝。(新華社)

2026年美加墨世界盃 落幕，除了西班牙奪冠外，賽事大幅導入美國職業運動的商業模式也成為焦點。從首創決賽中場秀、強制補水暫停、動態票價，到出售決賽草皮、推出冠軍戒指，甚至美國隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）紅牌禁賽緩期執行，都顯示國際足總（FIFA）正借鏡NFL、NBA等北美職業運動的營運方式，打造更具娛樂性與商業價值的「美式世界盃」。

新京報報導，2026年世界盃首度實施上下半場各一次、每次3分鐘的強制補水暫停，讓90分鐘比賽形成四個時段，也為轉播商創造208次廣告插播機會。104場比賽累計新增近7小時廣告時段，僅美國福斯體育（Fox Sports）便因此增加約2.5億美元廣告收入。賽事整體收入預估將突破130億美元，成為全球首個收入突破百億美元的單一體育賽事。

娛樂化也是本屆世界盃的重要特色。決賽首度引進類似NFL超級盃的中場秀，吸引大量非足球迷關注。決賽典禮總監表示，中場秀源自美國體育文化，首次登上世界盃舞台，也是測試球迷是否願意在中場休息期間留下觀看表演。

7月19日，阿根廷隊梅西在比賽後。(新華社)

除了娛樂內容，世界盃也首次推出多項商業化措施。西班牙與阿根廷決賽賽前記者會首度開放球迷購票入場，每張門票81.5美元，球迷可近距離參與球員互動。

競賽制度方面，本屆世界盃也出現不少創新，包括兩黃牌累計重新計算、超長補時、擴大VAR權限、辱罵對手可直接紅牌，以及換人球員須於10秒內離場等規定。其中最具爭議的是美國前鋒巴洛貢在淘汰賽首輪遭紅牌驅逐後，國際足總仍維持判決，但將原本必須立即執行的一場禁賽改為緩期一年執行，使他成為1970年世界盃引進紅黃牌制度以來，首位領紅牌卻仍能出戰下一輪的球員，引發外界熱烈討論。

票務與周邊商品則充分展現北美職業運動的商業思維。本屆世界盃全面採用動態票價，隨著賽程推進，門票價格持續攀升，決賽最低票價在二手市場一度飆升至8000美元，預估總票房收入將超過30億美元，是2022年卡達世界盃的4倍。

決賽結束後，新澤西體育場草坪更被切割成8104份製成紀念品販售，價格介於450至3000美元，預計可帶來超過1120萬美元收入。

此外，西班牙奪冠後，球員除獲得世界盃冠軍獎盃與金牌外，每人還收到一枚冠軍戒指，設計與頒發方式比照NBA冠軍戒。FIFA並限量推出2026枚紀念版戒指，除保留給球員與教練團外，其餘將對外販售，每枚售價約1.2萬美元。

雖然本屆世界盃由美國、加拿大及墨西哥共同主辦，但104場比賽中有78場安排在美國舉行，八強後所有賽事更全部在美國進行。外界普遍認為，這屆充滿美式商業特色的世界盃，不僅改變了球迷觀賽體驗，也將成為FIFA規畫2030年世界盃改革的重要參考。