我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港星余文樂宣布離婚「以後是家人」前妻是台灣皮帶千金

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍1號將停飛」

2026「美式」世界盃：冠軍戒指、中場秀、草皮也能賣

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
月19日，西班牙隊在頒獎儀式上慶祝。(新華社)
月19日，西班牙隊在頒獎儀式上慶祝。(新華社)

2026年美加墨世界盃落幕，除了西班牙奪冠外，賽事大幅導入美國職業運動的商業模式也成為焦點。從首創決賽中場秀、強制補水暫停、動態票價，到出售決賽草皮、推出冠軍戒指，甚至美國隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）紅牌禁賽緩期執行，都顯示國際足總（FIFA）正借鏡NFL、NBA等北美職業運動的營運方式，打造更具娛樂性與商業價值的「美式世界盃」。

新京報報導，2026年世界盃首度實施上下半場各一次、每次3分鐘的強制補水暫停，讓90分鐘比賽形成四個時段，也為轉播商創造208次廣告插播機會。104場比賽累計新增近7小時廣告時段，僅美國福斯體育（Fox Sports）便因此增加約2.5億美元廣告收入。賽事整體收入預估將突破130億美元，成為全球首個收入突破百億美元的單一體育賽事。

娛樂化也是本屆世界盃的重要特色。決賽首度引進類似NFL超級盃的中場秀，吸引大量非足球迷關注。決賽典禮總監表示，中場秀源自美國體育文化，首次登上世界盃舞台，也是測試球迷是否願意在中場休息期間留下觀看表演。

7月19日，阿根廷隊梅西在比賽後。(新華社)
7月19日，阿根廷隊梅西在比賽後。(新華社)

除了娛樂內容，世界盃也首次推出多項商業化措施。西班牙與阿根廷決賽賽前記者會首度開放球迷購票入場，每張門票81.5美元，球迷可近距離參與球員互動。

競賽制度方面，本屆世界盃也出現不少創新，包括兩黃牌累計重新計算、超長補時、擴大VAR權限、辱罵對手可直接紅牌，以及換人球員須於10秒內離場等規定。其中最具爭議的是美國前鋒巴洛貢在淘汰賽首輪遭紅牌驅逐後，國際足總仍維持判決，但將原本必須立即執行的一場禁賽改為緩期一年執行，使他成為1970年世界盃引進紅黃牌制度以來，首位領紅牌卻仍能出戰下一輪的球員，引發外界熱烈討論。

票務與周邊商品則充分展現北美職業運動的商業思維。本屆世界盃全面採用動態票價，隨著賽程推進，門票價格持續攀升，決賽最低票價在二手市場一度飆升至8000美元，預估總票房收入將超過30億美元，是2022年卡達世界盃的4倍。

決賽結束後，新澤西體育場草坪更被切割成8104份製成紀念品販售，價格介於450至3000美元，預計可帶來超過1120萬美元收入。

此外，西班牙奪冠後，球員除獲得世界盃冠軍獎盃與金牌外，每人還收到一枚冠軍戒指，設計與頒發方式比照NBA冠軍戒。FIFA並限量推出2026枚紀念版戒指，除保留給球員與教練團外，其餘將對外販售，每枚售價約1.2萬美元。

雖然本屆世界盃由美國、加拿大及墨西哥共同主辦，但104場比賽中有78場安排在美國舉行，八強後所有賽事更全部在美國進行。外界普遍認為，這屆充滿美式商業特色的世界盃，不僅改變了球迷觀賽體驗，也將成為FIFA規畫2030年世界盃改革的重要參考。

世界盃

上一則

世界盃／7場零封只丟1球 西班牙門將：功勞不在我

下一則

小兒子是足球迷 川普：我想跟梅西、C羅交換人生

延伸閱讀

決賽首設中場表演「世界盃變超級盃…FIFA走向何方？」

決賽首設中場表演「世界盃變超級盃…FIFA走向何方？」
世界盃╱美式體育引入足壇 FIFA將首頒「冠軍戒」

世界盃╱美式體育引入足壇 FIFA將首頒「冠軍戒」
球迷埋單嗎？FIFA開賣世界盃「決賽草皮」450美元一份

球迷埋單嗎？FIFA開賣世界盃「決賽草皮」450美元一份

世界盃／FIFA又搶錢？開放球迷參加決賽記者會：門票81美元

世界盃／FIFA又搶錢？開放球迷參加決賽記者會：門票81美元

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚

世界盃／川普頒獎 梅西獲銀牌 8萬球迷面前難過落淚