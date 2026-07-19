世界盃／史上規模最大 科技判決、補水休息都引發討論

本屆世界盃首創補水時間，讓球員能補充流失的水分，也及時澆灌場上草坪。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026年世界盃首度擴軍至48隊，仍由傳統勁旅包辦四強。

2026年世界盃首度擴軍至48隊，仍由傳統勁旅包辦四強。 重點二： 科技判決、動態票價與補水休息，成為賽事最大爭議。

科技判決、動態票價與補水休息，成為賽事最大爭議。 重點三：姆巴佩刷新進球紀錄奪金靴，梅西與C羅各有悲喜。

2026年世界盃 由美國、加拿大與墨西哥共同舉辦，為期六周共104場比賽創下歷來最大規模紀錄，最終由西班牙隊在新澤西州擊退衛冕軍阿根廷。本屆世界盃首度擴軍至48隊，除了精彩進球、爆冷與逆轉頻傳，也因科技判決、票價、補水休息及政治因素引發廣泛討論。

美聯社報導，外界於賽前憂心擴軍將造成強弱懸殊，但不少新興球隊展現競爭力。

維德角首戰逼平西班牙，晉級32強後更與阿根廷激戰至延長賽，雖以2比3惜敗，40歲門將沃齊尼亞(Vozinha)一戰暴紅；民主剛果闖進淘汰賽並與英格蘭激戰，加勒比海南部島國庫拉索(Curaçao)直到小組賽最後一輪仍保有晉級機會。

不過，最終四強仍由阿根廷、西班牙、法國與英格蘭等傳統勁旅包辦。

球星表現同樣備受矚目，法國球星姆巴佩(Kylian Mbappé)決賽前已攻進10球，世界盃生涯累積22球，不僅刷新紀錄且蟬聯金靴獎。

生涯最後一役的阿根廷隊梅西(Lionel Messi)本屆攻入八球，生涯累積21球，挪威隊的哈蘭德(Erling Haaland)、英格蘭隊的凱恩(Harry Kane)與貝林漢(Jude Bellingham)各自都有亮眼表現。

幾家歡樂幾家愁，「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)未能率領葡萄牙隊走得更遠，含淚坦言在他最後一屆世界盃留下遺憾；19歲西班牙新星亞馬爾(Lamine Yamal)首場因傷缺陣，直到賽程後段才恢復狀態並上場比拚。

科技判決成為本屆一大爭議，影像輔助裁判(VAR)與內建感測器的足球多次改判進球結果，影響德國、克羅埃西亞及埃及隊。

埃及遭阿根廷逆轉後，總教練哈桑(Hossam Hassan)直言，「我們遭受不公待遇」。

克羅埃西亞總教練達利奇(Zlatko Dalić)則批評，「所有VAR判決都讓足球失去樂趣」。

票價高昂同樣招致批評，國際足總首度採用動態定價，小組賽門票最高2735元，決賽最高8680元，遠高於卡達世界盃，黃牛票甚至喊到將近230萬元；國際足總埃批後推出優惠方案，但高昂票價仍存在爭議。

此外，每半場固定的補水休息被斥為美式運動的暫停，讓教練得以重置戰術並轉播廣告，愛爾蘭前國腳基恩(Roy Keane)嘲諷「我們身處美國，所以要暫停一下(timeout)」。

英格蘭足協已表態，2028年歐洲盃不太可能沿用此制度。

本屆世界盃首創補水時間，上下半場各一次，讓球員能夠補充流失的水分。(路透)