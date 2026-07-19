我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

幫收行李時薪125美元？南加夫婦砸25萬外包育兒

世界盃／西班牙奪冠大合照 川普不願離開 FIFA主席拉不走

世界盃／各國球迷湧入 與美國人展開跨文化交流

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
觀賞世界盃的各國球迷對美國留下良好印象。(美聯社)
觀賞世界盃的各國球迷對美國留下良好印象。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：世界盃在美國引發熱潮，吸引各國球迷跨海湧入觀賽。
  • 重點二：阿爾及利亞、挪威與蘇格蘭球迷以獨特方式帶動當地文化交流。
  • 重點三：球迷消費也推升商機，從球衣銷售到酒吧生意都明顯成長。

2026年世界盃足球賽在美國掀起空前熱潮，電視收視率屢創新高，數百萬球迷湧入各地球場觀賽。場內賽況緊張，場外故事同樣精彩；來自世界各地的球迷不僅親臨現場觀賽，更藉此機會與美國人展開一場跨文化交流。

國家廣播公司(NBC)報導，勞倫斯城(Lawrence)是美國最小的舉辦城市，卻因阿爾及利亞與阿根廷的分組賽，湧入大批阿爾及利亞球迷，也讓鄰近的堪薩斯州勞倫斯市熱鬧非凡。

球迷哈巴斯(Hanafi Habbas)說：「很多人不知道阿爾及利亞，我們也是如此，在該國球隊到訪之前，我們從沒聽過勞倫斯。這裡的人非常熱情，接納整支球隊。」

當地服飾店老闆索特(David Sauter)告訴NBC地方電視台KSHB說，賽事相關T恤銷售額甚至超越聖誕節旺季，「這裡的每個人都熱情好客，阿爾及利亞人尤其令人感動。」

暌違28年重返世界盃的挪威因為「維京划船」(Viking Row)的獨特慶祝方式暴紅，球迷模仿維京人划槳的動作，齊聲高喊「划！」，從紐約大都會隊主場、時報廣場，乃至波士頓的手扶梯，隨處可見「維京划船」。

推廣「維京划船」慶祝模式的球迷佛羅伊斯塔德(Ole Frøystad)說：「這是為了球隊，我們要讓球隊在場上感覺良好，發揮應有的水準並儘力支持他們。」

除了賽事活動，美式飲食文化也擄獲外國球迷的胃，人氣最旺的牧場沙拉醬甚至讓運輸安全管理局(TSA)罕見發文，提醒球迷勿將醬料瓶放在隨身行李帶上飛機。

蘇格蘭球迷格紋軍團(Tartan Army)在波士頓與邁阿密展現驚人聲勢，他們身穿蘇格蘭裙、吹奏風笛穿街過巷一路行軍至球場。

波士頓酒吧經理迪凱恩(Billy DeCain)說，蘇格蘭球迷某個周末湧入酒吧，啤酒銷售量高達平時的四倍，店內啤酒銷售一空，「我們從沒見過這樣的榮景。」

在德州阿靈頓，希瑟·漢尼許(Heather Hannish)與丈夫格洛里亞(Ernesto Gloria)在通往球場的路邊擺設茶水攤販售冷飲，吸引遠自日本、印度而來的球迷光顧，他們準備了留言本讓消費者留下紀錄。她說：「能夠分享這一切，我簡直難以言喻，我認為大多數人都是心地善良。」

觀賞世界盃的各國球迷對美國留下良好印象。(路透)
觀賞世界盃的各國球迷對美國留下良好印象。(路透)

精華 FAQ

  • 賽事吸引數百萬球迷湧入各地球場，電視收視率屢創新高，場內競賽激烈，場外則出現大量跨文化互動與觀光消費熱潮。

  • 因阿爾及利亞與阿根廷分組賽，許多阿爾及利亞球迷湧入勞倫斯，讓這座小城熱鬧起來，也使當地店家與居民感受到熱情交流與商機。

  • 挪威球迷的「維京划船」慶祝、蘇格蘭球迷的裙裝與風笛遊行，以及外國球迷愛上美式牧場沙拉醬，都成為賽事期間的熱門話題。

世界盃

上一則

世界盃／踢進冠軍賽致勝球 托雷斯：這球屬於全西班牙人

下一則

世界盃／阿根廷衛冕失利 梅西落淚：西班牙表現更好

延伸閱讀

世界盃／美國輸了球賽 但軟實力獲讚賞 91%球迷滿意

世界盃／美國輸了球賽 但軟實力獲讚賞 91%球迷滿意
帶動經濟… 世界盃效應兩樣情 波士頓旺 亞城失色

帶動經濟… 世界盃效應兩樣情 波士頓旺 亞城失色
跟著世界盃球迷走 原來美國這些土特產早已聲名在外

跟著世界盃球迷走 原來美國這些土特產早已聲名在外
世界盃足球熱潮 為洛奧運暖場

世界盃足球熱潮 為洛奧運暖場

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18

超人氣

更多 >
心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
梅西不再是「悲劇人物」 球迷轉而不挺阿根廷？

梅西不再是「悲劇人物」 球迷轉而不挺阿根廷？