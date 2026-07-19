世界盃／各國球迷湧入 與美國人展開跨文化交流

觀賞世界盃的各國球迷對美國留下良好印象。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 世界盃在美國引發熱潮，吸引各國球迷跨海湧入觀賽。

世界盃在美國引發熱潮，吸引各國球迷跨海湧入觀賽。 重點二： 阿爾及利亞、挪威與蘇格蘭球迷以獨特方式帶動當地文化交流。

阿爾及利亞、挪威與蘇格蘭球迷以獨特方式帶動當地文化交流。 重點三：球迷消費也推升商機，從球衣銷售到酒吧生意都明顯成長。

2026年世界盃 足球賽在美國掀起空前熱潮，電視收視率屢創新高，數百萬球迷湧入各地球場觀賽。場內賽況緊張，場外故事同樣精彩；來自世界各地的球迷不僅親臨現場觀賽，更藉此機會與美國人展開一場跨文化交流。

國家廣播公司(NBC)報導，勞倫斯城(Lawrence)是美國最小的舉辦城市，卻因阿爾及利亞與阿根廷的分組賽，湧入大批阿爾及利亞球迷，也讓鄰近的堪薩斯州勞倫斯市熱鬧非凡。

球迷哈巴斯(Hanafi Habbas)說：「很多人不知道阿爾及利亞，我們也是如此，在該國球隊到訪之前，我們從沒聽過勞倫斯。這裡的人非常熱情，接納整支球隊。」

當地服飾店老闆索特(David Sauter)告訴NBC地方電視台KSHB說，賽事相關T恤銷售額甚至超越聖誕節旺季，「這裡的每個人都熱情好客，阿爾及利亞人尤其令人感動。」

暌違28年重返世界盃的挪威因為「維京划船」(Viking Row)的獨特慶祝方式暴紅，球迷模仿維京人划槳的動作，齊聲高喊「划！」，從紐約大都會隊主場、時報廣場，乃至波士頓的手扶梯，隨處可見「維京划船」。

推廣「維京划船」慶祝模式的球迷佛羅伊斯塔德(Ole Frøystad)說：「這是為了球隊，我們要讓球隊在場上感覺良好，發揮應有的水準並儘力支持他們。」

除了賽事活動，美式飲食文化也擄獲外國球迷的胃，人氣最旺的牧場沙拉醬甚至讓運輸安全管理局(TSA)罕見發文，提醒球迷勿將醬料瓶放在隨身行李帶上飛機。

蘇格蘭球迷格紋軍團(Tartan Army)在波士頓與邁阿密展現驚人聲勢，他們身穿蘇格蘭裙、吹奏風笛穿街過巷一路行軍至球場。

波士頓酒吧經理迪凱恩(Billy DeCain)說，蘇格蘭球迷某個周末湧入酒吧，啤酒銷售量高達平時的四倍，店內啤酒銷售一空，「我們從沒見過這樣的榮景。」

在德州阿靈頓，希瑟·漢尼許(Heather Hannish)與丈夫格洛里亞(Ernesto Gloria)在通往球場的路邊擺設茶水攤販售冷飲，吸引遠自日本、印度而來的球迷光顧，他們準備了留言本讓消費者留下紀錄。她說：「能夠分享這一切，我簡直難以言喻，我認為大多數人都是心地善良。」

觀賞世界盃的各國球迷對美國留下良好印象。(路透)