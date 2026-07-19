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世界盃／西班牙奪冠大合照 川普不願離開 FIFA主席拉不走

世界盃／川普將世足賽視為「美國勝利」 稱讓世界團結起來

編譯彭馨儀／綜合報導
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川普總統在世界盃決賽後，親自為冠亞軍頒獎。圖為川普拍拍西班牙小將亞馬爾。(路透)
川普總統在世界盃決賽後，親自為冠亞軍頒獎。圖為川普拍拍西班牙小將亞馬爾。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普出席世足決賽並稱賽事讓世界團結。
  • 重點二：他向FIFA提議未來由美國再主辦世界盃。
  • 重點三：賽事牽動移民、關稅與外交等多重政治爭議。

川普19日親自出席在新澤西州舉行的世界盃(World Cup)決賽，並為冠軍西班牙隊頒發大力神盃。川普將本屆賽事視為美國的勝利，並稱「美國已是足球大國，真的讓世界團結起來。」

美聯社報導，川普透露已向國際足總(FIFA)主席英凡提諾(Gianni Infantino)提議由美國再辦一次世界盃，「我給英凡提諾提了好主意：你們得同時宣布兩個國家。下次先宣布美國申辦，再宣布另一個國家。」

這屆由美、加、墨聯合舉辦的史上最大規模世足賽，對白宮而言是嚴峻的後勤與外交考驗。籌備期間曾面臨強硬移民政策、拒簽索馬利亞優秀裁判、高昂票價與交通費用等爭議；美伊開戰後，伊朗隊球迷更被迫遠赴邊境墨西哥提華納(Tijuana)駐紮。

賽事期間亦不乏政治插曲。川普曾致電英凡提諾，要求重新考慮美國隊前鋒巴洛根(Folarin Balogun)領紅牌禁賽的處罰，並獲FIFA撤銷而引發爭議。

此外，川普因加拿大野火影響決賽空氣品質而威脅加徵關稅。並與墨西哥就移民與毒梟而持續僵持。川普甚至開玩笑稱下次申辦要排除加墨兩國。不過，墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)與加拿大總理卡尼(Mark Carney)仍應邀出席決賽。

西班牙因北約國防支出與防務合作分歧成為川普眼中釘，國王菲利佩六世(King Felipe VI)、王后雷蒂西亞(Queen Letizia)、總理桑傑士(Pedro Sanchez)仍率隊出席決賽；而深受川普青睞的阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)堅持幸運儀式留在國內觀賽。

隨著2028年洛杉磯奧運(Summer Olympics)與2034年鹽湖城(Salt Lake City)冬奧(Winter Olympics)接連登場，美方亦積極爭取2031年世界盃女足賽(Women's World Cup)主辦權，白宮國際足總工作小組(White House FIFA Task Force)主任安德魯·朱利安尼(Andrew Giuliani)並意有所指地強調將確保「僅有女性」能參與該屆賽事。

川普總統在世界盃決賽後，親自為冠亞軍頒獎。圖為川普鼓勵阿根廷巨星梅西。(路透)
川普總統在世界盃決賽後，親自為冠亞軍頒獎。圖為川普鼓勵阿根廷巨星梅西。(路透)

精華 FAQ

  • 他親自出席新澤西州舉行的世界盃決賽，並為冠軍西班牙隊頒發大力神盃；同時稱本屆賽事是美國的勝利，還說世界盃讓世界團結起來。

  • 他表示希望美國再辦一次世界盃，並提議FIFA未來可同時宣布兩個國家申辦，還開玩笑說下次應先宣布美國，再宣布另一個國家。

  • 因為賽事期間接連出現強硬移民政策、裁判簽證爭議、高票價與交通費用等問題，還牽涉美伊衝突、加拿大野火、對墨西哥的移民與毒梟僵局等外交摩擦。

世界盃

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