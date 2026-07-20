世界盃／川普不肯走下頒獎台 網友起底「不是第1次犯案」

川普（右二）親頒大力神盃，卻三催四請不肯走下頒獎台。（路透）

世界盃 足球賽19日以西班牙奪冠畫下句點，美國總統川普（Donald Trump）為「無敵艦隊」親頒大力神盃，卻三催四請就是不肯走下頒獎台，引發惡評如潮，就有人嘲諷留言：「他以為自己是西班牙隊的嗎？」

冠軍賽在美國紐澤西州大都會人壽體育場登場，川普與國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）一起到場，賽後也為兩隊頒發獎牌，將大力神盃交到西班牙隊長羅德里（Rodri）手中。

引起熱議畫面在於，羅德里接過獎盃後，禮貌性與兩人握手，想等他們離開後再舉起大力神盃，川普卻在這之後繼續在頒獎台C位駐足，讓羅德里的手只能伸向川普背部，想辦法將他推離。

未料川普依然留在舞台上，擠在西班牙隊邊邊，就連英凡提諾上前提醒他把捧冠瞬間留給冠軍隊時，他還是多停留了大約10秒，才慢慢離開西班牙的慶祝行列。

事實上，這已非川普「初次犯案」，去年切爾西在俱樂部世界盃奪冠，川普直接就站在隊長詹姆斯（Reece James）身旁，參與切爾西捧冠慶祝畫面，一旁多位選手面露疑惑，成為網路迷因，這回他退到邊邊，FOX Sports寫著：「川普已經有改進了」、ESPN UK則說：「川普是喜歡參與慶祝吧！」