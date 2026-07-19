我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

41歲范斯又當爸 四寶平安出生 是個男孩

「炸雞配西瓜」促銷 肯德基在中國被指歧視

FIFA豪砸8.7億 48支球隊都有獎金、最低可拿1250萬

編譯王曉伯／綜合報導　
今年世界盃辦得成功，參賽各隊都可分到豐厚獎金。(美聯社)
今年世界盃辦得成功，參賽各隊都可分到豐厚獎金。(美聯社)

2026年世界盃終於落幕，國際足總(FIFA)為了本屆比賽，手筆之闊綽，創下歷史紀錄。冠軍隊西班牙高舉大力神杯，且每名隊員將首次獲得冠軍戒指，贏得終身榮耀。同時，西班牙隊也將獲得5100萬元獎金，是有史來最高金額。事實上，48支參賽隊伍皆有錢可拿。

FIFA提高了今年世足賽的獎金總額，達到歷史新高，48支參賽球隊總共可分得8.71億元的獎金，除冠軍獎金為5100萬元外，亞軍也可獲得3400萬元獎金。此外，一些歐洲國家足協還說服FIFA支付到美加墨三國參賽所需的巨額差旅和住宿費用。

以下是關於世界盃獎金的一些資訊：

所有參賽隊伍均可獲得獎金。FIFA提供給48個參賽國家/地區足球協會的獎金分為兩類：根據各隊在比賽中的晉級情況發放的獎金，以及用於支付訓練和備戰費用的統一補貼。

所有48支參賽隊伍至少可獲得1250萬元的參賽獎金，其中包括1000萬元的預選賽和小組賽獎金。每支隊伍還將獲得250萬美元的賽前訓練和相關費用補助。獎金額度會根據球隊晉級的階段而增加。

相較於今年的5100萬元冠軍獎金，阿根廷足協在贏得2022年卡達世界盃後僅獲得4200萬元。那屆有32支球隊參賽的世界盃總獎金為4.4億元。今年除冠軍西班牙獲得5100萬元，以及亞軍阿根廷獲得3400萬元以外、季軍(英格蘭)獎金3000萬元、第四名(法國)2800萬元、準決賽（第五至第八名）各2000萬元、16強各1600萬元、32強1200萬元、小組賽第一名1000萬元。

不過這些獎金是由FIFA支付給各個足球協會，而非給予球員。各足協自行決定如何支配這筆獎金。

除了獎金外，FIFA還須支付各參賽球隊伍的商務艙來回機票、食宿費用。食宿費用是從球隊首場比賽前五晚開始計算，截至球隊被淘汰後一晚。國際足總也須為每支球隊承擔主辦國內交通費用，以及提供一支專用車隊，包括一輛裝備運輸車。每支球隊與代表團人數總共不得超過50人。

不過，最大的榮譽當然還是世界盃的冠軍獎盃：大力神盃。冠軍隊伍將在終場哨響後的頒獎典禮上舉杯慶祝。但是他們拿回國永久保存的並非原版獎盃，而是一座鍍金複製品。

精華 FAQ

  • FIFA本屆將總獎金提高到8.71億元，創下歷史新高；其中冠軍隊西班牙可獲5100萬元，亞軍則有3400萬元，獎金規模明顯高於過往賽事。

  • 所有參賽隊伍至少可得1250萬元，其中包含1000萬元的預選賽與小組賽獎金，以及每隊250萬美元的賽前訓練和相關費用補助。

  • FIFA還要支付各隊商務艙來回機票、食宿費、主辦國內交通，以及專用車隊和裝備運輸車等成本，食宿計算從賽前5晚到淘汰後1晚。

世界盃

上一則

西阿大戰上演世代對決 梅西只有這數據贏亞馬爾

延伸閱讀

世界盃／西班牙抱走5100萬美元獎金 阿根廷獲3400萬元

世界盃／西班牙抱走5100萬美元獎金 阿根廷獲3400萬元
世界盃／冠軍隊獎金創下歷史新高 48強獎金可拿多少？

世界盃／冠軍隊獎金創下歷史新高 48強獎金可拿多少？
世界盃營收創高 國稅局大贏家 獎金也要課稅

世界盃營收創高 國稅局大贏家 獎金也要課稅
大力神盃落誰家？ 「使命感」西班牙vs.「天命味」阿根廷

大力神盃落誰家？ 「使命感」西班牙vs.「天命味」阿根廷

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18

超人氣

更多 >
心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
梅西不再是「悲劇人物」 球迷轉而不挺阿根廷？

梅西不再是「悲劇人物」 球迷轉而不挺阿根廷？