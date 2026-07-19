FIFA豪砸8.7億 48支球隊都有獎金、最低可拿1250萬

今年世界盃辦得成功，參賽各隊都可分到豐厚獎金。(美聯社)

2026年世界盃 終於落幕，國際足總(FIFA)為了本屆比賽，手筆之闊綽，創下歷史紀錄。冠軍隊西班牙高舉大力神杯，且每名隊員將首次獲得冠軍戒指，贏得終身榮耀。同時，西班牙隊也將獲得5100萬元獎金，是有史來最高金額。事實上，48支參賽隊伍皆有錢可拿。

FIFA提高了今年世足賽的獎金總額，達到歷史新高，48支參賽球隊總共可分得8.71億元的獎金，除冠軍獎金為5100萬元外，亞軍也可獲得3400萬元獎金。此外，一些歐洲國家足協還說服FIFA支付到美加墨三國參賽所需的巨額差旅和住宿費用。

以下是關於世界盃獎金的一些資訊：

所有參賽隊伍均可獲得獎金。FIFA提供給48個參賽國家/地區足球協會的獎金分為兩類：根據各隊在比賽中的晉級情況發放的獎金，以及用於支付訓練和備戰費用的統一補貼。

所有48支參賽隊伍至少可獲得1250萬元的參賽獎金，其中包括1000萬元的預選賽和小組賽獎金。每支隊伍還將獲得250萬美元的賽前訓練和相關費用補助。獎金額度會根據球隊晉級的階段而增加。

相較於今年的5100萬元冠軍獎金，阿根廷足協在贏得2022年卡達世界盃後僅獲得4200萬元。那屆有32支球隊參賽的世界盃總獎金為4.4億元。今年除冠軍西班牙獲得5100萬元，以及亞軍阿根廷獲得3400萬元以外、季軍(英格蘭)獎金3000萬元、第四名(法國)2800萬元、準決賽（第五至第八名）各2000萬元、16強各1600萬元、32強1200萬元、小組賽第一名1000萬元。

不過這些獎金是由FIFA支付給各個足球協會，而非給予球員。各足協自行決定如何支配這筆獎金。

除了獎金外，FIFA還須支付各參賽球隊伍的商務艙來回機票、食宿費用。食宿費用是從球隊首場比賽前五晚開始計算，截至球隊被淘汰後一晚。國際足總也須為每支球隊承擔主辦國內交通費用，以及提供一支專用車隊，包括一輛裝備運輸車。每支球隊與代表團人數總共不得超過50人。

不過，最大的榮譽當然還是世界盃的冠軍獎盃：大力神盃。冠軍隊伍將在終場哨響後的頒獎典禮上舉杯慶祝。但是他們拿回國永久保存的並非原版獎盃，而是一座鍍金複製品。