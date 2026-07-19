世界盃／反指標？川普親頒冠軍獎盃 賽前說「看好梅西」

西班牙19日在世界盃決賽靠延長賽攻入致勝分，以1比0擊敗阿根廷，奪下隊史世足第2冠。美國總統川普（左2）與國際足總英凡提諾（左1）共同頒發冠軍獎盃。(路透)

美聯社報導，西班牙19日在世界盃 決賽靠延長賽攻入致勝分，以1比0擊敗阿根廷，奪下隊史世足第2冠。美國總統川普與國際足總主席英凡提諾共同向西班牙頒發冠軍。川普賽前被問及看好哪支球隊時，雖拒絕選邊站，仍直言「很難不押梅西」，並盛讚梅西表現傑出。

川普當天搭乘總統直升機「陸戰隊一號」抵達邁阿密決賽現場。上半場期間，世界盃獎盃一度被送到川普所在包廂，影片顯示，他面帶笑容並輕拍獎盃。第一夫人梅蘭妮亞及英凡提諾等人也在包廂內觀賽。

決賽中，西班牙與阿根廷激戰至延長賽上半場結束，105分鐘內仍未能攻破對方球門，比分維持0比0。延長賽下半場開踢後不久，西班牙的威廉斯頭球將球送入禁區，托瑞斯迎球直接勁射破網，攻下全場唯一進球，助西班牙以1比0奪冠，也粉碎阿根廷連霸美夢。

比賽結束後，川普與英凡提諾共同向西班牙隊頒發冠軍獎盃。川普隨後站在球員身旁，看著全隊高舉獎盃、跳躍慶祝，現場並噴出大量金色紙花。

賽前，川普未公開表態支持哪支球隊，但表示要擊敗阿根廷球星梅西並不容易。

「今日美國報」報導，川普賽前接受福斯體育預錄訪問時，並未公開表態支持哪支球隊。他說，阿根廷總統米雷伊是他的朋友，執政表現十分出色，不過這項政治因素對他的判斷影響不大。

川普話鋒一轉表示，儘管不願預測決賽結果，但「很難不押梅西」，並盛讚梅西表現傑出。他重申：「我不會選邊站，只是很難不看好梅西。他非常厲害。」

川普還說梅西是世界上最偉大的球員之一，並透露兒子拜倫是狂熱的足球迷，自己從他口中得知許多相關資訊，並表示他一直都很喜歡葡萄牙球星羅納度和梅西。

西班牙國王菲利佩六世和王后雷蒂西亞及總理桑傑士均到場觀賽；阿根廷總統米雷伊則以迷信為由留在國內。

這屆世足賽由美國、加拿大及墨西哥共同主辦。儘管美國與兩國近期因關稅及貿易問題關係緊張，墨西哥總統薛恩鮑姆與加拿大總理卡尼仍應川普邀請出席決賽。

值得注意的是，西班牙近來屢因北約國防支出及拒絕讓美軍使用境內基地攻擊伊朗等問題，與川普政府關係緊張。相較之下，川普與阿根廷總統米雷伊關係密切，過去甚至曾以削減援助施壓阿根廷選民支持米雷伊陣營。

白宮將本屆賽事視為美國接連主辦大型國際運動盛會的重要考驗。美國接下來還將舉辦2028年洛杉磯夏季奧運，以及2034年鹽湖城冬季奧運。

美國總統川普（左）與國際足總英凡提諾（右）19日在邁阿密向西班牙頒發冠軍獎盃，現場噴出大量金色紙花為西班牙慶祝。(路透)