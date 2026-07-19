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世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

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BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）
BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）

2026年世界盃足球賽決賽首度加入中場秀，邀請韓團BTS等國際藝人演出，卻未在中國央視、咪咕等轉播平台播出，引發大批觀眾熬夜守候後撲空，在社群平台質疑轉播安排。綜合各方資訊，事件主因在於世界盃賽事與中場秀採取分開授權模式，中國轉播商僅取得比賽轉播權，未取得中場秀播映權，加上平台未提前說明，造成觀眾期待落空。

據了解，國際足聯（FIFA）此次首度將世界盃決賽中場秀視為獨立商業內容運作，中場秀轉播權與比賽訊號分開販售，需要另外協商購買。由於中國主要轉播平台未公開表示取得相關版權，因此比賽進入中場休息後，多數平台改播棚內分析或商業廣告，並未播放表演畫面。

不少觀眾認為，相較於未取得版權，更令人不滿的是平台未在賽前主動告知。許多粉絲數周前便關注BTS將登上世界盃中場秀的消息，並於決賽當天的北京時間凌晨守候直播；直到表演結束後，部分平台才透過客服或社群回覆說明「中場秀不在本次轉播範圍內」，引發「不播也不提前通知」的批評。

部分網友表示，若事先知道無法觀看，原本可自行透過海外合法平台收看。

從商業角度分析，轉播商未購買中場秀版權也有成本考量。近年國際足聯對中國市場的轉播權費用持續提高，市場普遍認為，本屆版權價格較上屆進一步上升，而中場休息原本也是廣告收益的重要時段，若再額外支付娛樂演出版權費用，未必能帶來相對應的商業回報。

此外，本屆世界盃首次採用類似美國超級盃的中場秀授權模式，各地轉播商對版權安排仍處於磨合階段。

精華 FAQ

  • 因為中國主要轉播平台只取得比賽轉播權，未另外購得中場秀播映權，進入休息時間後改播分析或廣告，沒有播放演出畫面。

  • 國際足聯首次把決賽中場秀當作獨立商業內容，與比賽訊號分開販售，轉播商若要播出表演，必須另外協商並支付授權費。

  • 許多觀眾認為平台未在賽前主動說明無法播中場秀，讓粉絲熬夜等待後才知道撲空；若事先告知，就能改用海外合法平台收看。

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