我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃決賽／西班牙Vs.阿根廷 上半場0:0

世界盃決戰引爆足球熱情 紐約街頭被「梅西」塞爆

FIFA中場秀／小賈斯汀帶吉他自彈自唱 BTS熱力演出

記者闕志儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小賈斯汀。(歐新社)
小賈斯汀。(歐新社)

2026世界盃冠軍戰7月20日在美國紐約紐澤西體育場登場，西班牙與阿根廷爭奪FIFA最高榮耀，中場結束西班牙與阿根廷仍維持0比0，而今年也將迎來世界盃史上第一個中場秀。中場演出找來「酷玩樂團（Coldplay）」主唱馬丁（Chris Martin）擔任總策劃，並有K-pop天團BTS（防彈少年團）、小賈斯汀（Justin Bieber）、夏奇拉（Shakira）等超強明星獻唱，直接挑戰世界盃史上最高收視率（或點閱率）表現。

中場秀，由傳奇天后瑪丹娜打頭陣，帶來經典神曲「Music」，接著BTS柾國率先出現，與BTS帶來全球熱門金曲「Dynamite」，引起現場一陣歡呼。小賈斯汀拿著吉他自彈自唱，留著鬍子的他，雖然短短幾分鐘，卻以獨特聲線溫暖了現場，接著拉丁天后夏奇拉獻唱世足主題曲「Dai Dai」再掀高潮，而全場也敬球王比利、高聲呼喊他的經典金句「LOVE！LOVE！LOVE」，象徵這紛亂的世代，仍需要一個「有愛的世界」。

BTS這回登上2026 FIFA世界盃西班牙對阿根廷冠軍戰舞台，以代表作「Dynamite」點燃全場。田柾國率先現身，接著V登台，Jin、J-Hope、Jimin、Suga與RM也陸續亮相，7名成員全身紅色造型，在震耳欲聾的歡呼聲中完成演出。「Dynamite」不僅是BTS全球知名度最高的作品之一，也是他們首度入圍葛萊美獎的歌曲。表演結束後，ARMY立刻湧入社群平台熱烈討論，甚至笑稱BTS才是當晚最大贏家；當時比賽尚未結束，西班牙與阿根廷仍維持0比0。

粉絲原先擔心，BTS與夏奇拉、瑪丹娜、小賈斯汀及布偶家族共同擔任表演嘉賓，實際演出時間可能遭到壓縮，不過7人仍把握舞台，以整齊演出與強烈氣場留下高光時刻。瑪丹娜隨後以「Hey Mr DJ」熱舞登場，小賈斯汀則帶來氣氛較柔和的歌曲，讓冠軍戰除了足球競技，也呈現宛如超級盃中場秀般的大型娛樂規格。

瑪丹娜(中)為FIFA獻唱。(歐新社)
瑪丹娜(中)為FIFA獻唱。(歐新社)

BTS。(路透)
BTS。(路透)

精華 FAQ

  • 這場冠軍戰首度加入世界盃史上第一個中場秀，並以大型娛樂規格呈現，結合足球與流行音樂表演，目標是挑戰世界盃史上最高收視與點閱表現。

  • 中場演出由Coldplay主唱Chris Martin擔任總策劃，邀來BTS、Justin Bieber、Shakira與瑪丹娜等明星輪番登場，讓賽事舞台宛如超級盃般華麗。

  • BTS以代表作Dynamite登台，田柾國先出現後，V、Jin、J-Hope、Jimin、Suga與RM陸續亮相，7人全員紅色造型完成演出，現場歡呼與社群討論都非常熱烈。

世界盃

上一則

FIFA閉幕典禮／珍妮佛獻唱美國國歌 阿湯哥引言：足球，凝聚了人心

下一則

世界盃決賽／西班牙Vs.阿根廷進入延長賽 費南德斯領紅牌少一人

延伸閱讀

小賈斯汀加入世界盃首次中場秀 將同台瑪丹娜、夏奇拉、BTS

小賈斯汀加入世界盃首次中場秀 將同台瑪丹娜、夏奇拉、BTS
世界盃決賽中場秀 小賈斯汀驚喜加盟 11分鐘黃金陣容曝光

世界盃決賽中場秀 小賈斯汀驚喜加盟 11分鐘黃金陣容曝光
阿湯哥驚爆將亮相世界盃閉幕 大咖女星領唱美國歌

阿湯哥驚爆將亮相世界盃閉幕 大咖女星領唱美國歌
阿根廷挑戰衛冕魔咒 球迷憂「這件事」影響選手表現

阿根廷挑戰衛冕魔咒 球迷憂「這件事」影響選手表現

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
法國姆巴佩下半場兩度攻破球門。（路透）

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

2026-07-18 18:51

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件

10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢