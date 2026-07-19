FIFA中場秀／小賈斯汀帶吉他自彈自唱 BTS熱力演出

小賈斯汀。(歐新社)

2026世界盃 冠軍戰7月20日在美國紐約紐澤西體育場登場，西班牙與阿根廷爭奪FIFA最高榮耀，中場結束西班牙與阿根廷仍維持0比0，而今年也將迎來世界盃史上第一個中場秀。中場演出找來「酷玩樂團（Coldplay）」主唱馬丁（Chris Martin）擔任總策劃，並有K-pop天團BTS（防彈少年團）、小賈斯汀（Justin Bieber）、夏奇拉（Shakira）等超強明星獻唱，直接挑戰世界盃史上最高收視率（或點閱率）表現。

中場秀，由傳奇天后瑪丹娜打頭陣，帶來經典神曲「Music」，接著BTS柾國率先出現，與BTS帶來全球熱門金曲「Dynamite」，引起現場一陣歡呼。小賈斯汀拿著吉他自彈自唱，留著鬍子的他，雖然短短幾分鐘，卻以獨特聲線溫暖了現場，接著拉丁天后夏奇拉獻唱世足主題曲「Dai Dai」再掀高潮，而全場也敬球王比利、高聲呼喊他的經典金句「LOVE！LOVE！LOVE」，象徵這紛亂的世代，仍需要一個「有愛的世界」。

BTS這回登上2026 FIFA世界盃西班牙對阿根廷冠軍戰舞台，以代表作「Dynamite」點燃全場。田柾國率先現身，接著V登台，Jin、J-Hope、Jimin、Suga與RM也陸續亮相，7名成員全身紅色造型，在震耳欲聾的歡呼聲中完成演出。「Dynamite」不僅是BTS全球知名度最高的作品之一，也是他們首度入圍葛萊美獎的歌曲。表演結束後，ARMY立刻湧入社群平台熱烈討論，甚至笑稱BTS才是當晚最大贏家；當時比賽尚未結束，西班牙與阿根廷仍維持0比0。

粉絲原先擔心，BTS與夏奇拉、瑪丹娜、小賈斯汀及布偶家族共同擔任表演嘉賓，實際演出時間可能遭到壓縮，不過7人仍把握舞台，以整齊演出與強烈氣場留下高光時刻。瑪丹娜隨後以「Hey Mr DJ」熱舞登場，小賈斯汀則帶來氣氛較柔和的歌曲，讓冠軍戰除了足球競技，也呈現宛如超級盃中場秀般的大型娛樂規格。

瑪丹娜(中)為FIFA獻唱。(歐新社)

BTS。(路透)