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世界盃決戰引爆足球熱情 紐約街頭被「梅西」塞爆

世界盃／從總統到球隊 阿根廷人的「別樣戰術」

新華社北京19日電
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阿根廷總統·米雷伊2023年在在競選造勢活動中，高舉一座世界盃足球獎盃的複製品。...
阿根廷總統·米雷伊2023年在在競選造勢活動中，高舉一座世界盃足球獎盃的複製品。(美聯社資料照)

西班牙隊對陣阿根廷隊的美加墨世界盃決賽即將打響。據報導，西班牙總理桑傑士將親臨現場為西班牙隊加油，但阿根廷總統米雷伊卻出於特別的原因，不會前往紐約觀賽。

據悉，許多阿根廷人堅信，如果球隊連勝，他們就必須堅持同樣的作息，比如有些人每場比賽都穿著同樣的衣服。此前米雷伊被問及是否會前往美國觀看決賽時表示：「我會像看第一場比賽一樣，繼續在總統官邸觀看比賽。」

米雷伊確認這是一種「玄學」行為，而且在觀看決賽時，他將繼續身著那件阿根廷石油公司的厚夾克。他透露，之前在觀看阿根廷隊與瑞士隊的淘汰賽時，突然感到很熱，就脫下了這件夾克。「然後瑞士隊就進球了，隨後我又穿上了那件衣服，之後再也沒有脫下來。」

阿根廷總統對於著裝有「講究」，阿根廷隊也同樣如此。之前與英格蘭隊的半決賽，阿根廷隊就申請身穿深藍色球衣出戰，這並不是隨意的決定，此前阿根廷隊在世界盃淘汰賽兩次擊敗英格蘭隊，皆是穿著深藍色隊服。

1986年，阿根廷隊身穿深藍色球衣以2:1淘汰英格蘭隊，馬拉多納的「上帝之手」和「世紀進球」皆發生在那場比賽中。1998年，身披深藍色球衣的阿根廷隊在點球大戰中又一次淘汰英格蘭隊。而在1966年和2002年，阿根廷隊兩次身穿主場藍白球衣，皆不敵英格蘭隊。

阿根廷隊只是臨陣更換球衣，而他們的老對手巴西隊則在一場失利後徹底更換了球衣配色。1950年世界盃決賽，巴西隊遭遇「馬拉卡納慘案」，主場不敵烏拉圭隊。賽後，外界認為白色球衣給球隊帶來了「厄運」，並在之後永久換上了黃色球衣。更換配色後的巴西隊此後五次贏得世界盃，這件黃色戰袍也成為世界盃的標誌性符號之一。

當然，更換心儀配色未必能換來勝利。2025年歐冠決賽，國際米蘭以「客隊」身份對陣巴黎聖日耳曼。當賽季歐冠賽場，國米唯一一場失利就是身穿白色第一客場球衣，身披黃色第二客場球衣的兩場比賽全部取勝，因此球隊在歐冠決賽賽前特意選擇黃色球衣登場，但這一寄託全隊期待的配色沒能帶來冠軍。

由此看來，種種賽場「玄學」，本質只是球員與支持者的心理暗示，無法左右比賽最終結果。即將到來的決賽，西班牙隊將身披傳統紅色球衣，阿根廷隊則換回經典藍白主場戰袍，真正主導比賽走向的，從來都是球員在場上的發揮，而非身上的球衣。

精華 FAQ

  • 他表示會像看前幾場一樣留在總統官邸觀賽，並繼續穿著那件厚夾克，認為維持相同作息與裝扮，才符合球隊連勝時的「玄學」習慣。

  • 他提到曾在對瑞士的淘汰賽中脫下夾克後，阿根廷隨即失球，因此之後便再也不脫下，打算在決賽中繼續穿著同一件阿根廷石油公司厚夾克。

  • 文章認為，阿根廷、巴西與國米的例子都顯示球衣配色只是心理暗示，能否奪勝關鍵仍在球員臨場發揮，並非換衣就能改變比賽結果。

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