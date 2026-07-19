法媒：席丹將於9月1日接任法國足球隊總教練

法國足球巨星席丹1998年帶領球隊贏得世界盃冠軍。(美聯社資料照)

法國「團隊報」今天報導，法國男足傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）將在9月1日正式出任法國國家隊總教練，接替剛率隊奪下世界盃 第4名的現任主帥德尚（Didier Deschamps）。

「獲得法國足球新聞」（Get French Football News）網站報導，2006年退役的席丹曾在1998年榮獲足壇個人最高榮譽金球獎（Ballon d'Or），他之前長期擔任西班牙球隊皇家馬德里（Real Madrid）總教練，外界原已壓倒性看好他接任法國隊主帥。

「團隊報」（L'Equipe）報導，席丹預計與法國足球協會（French Football Federation，FFF）簽下4年合約，協會最快可能下週宣布由他執教國家隊，但合約要到9月1日才開始生效。

德尚與席丹在法國1998年首度於世界盃奪冠時是隊友，兩人也曾同時效力義大利球隊尤文圖斯（Juventus）。

德尚擔任法國隊總教練已長達14年，並曾率隊拿下2018年世界盃冠軍。今天的世界盃季軍賽是他執教出戰的第185場比賽，也是最後一場。

席丹接下法國隊總教練後面臨的首波挑戰，將是為期3周國際賽期間的4場歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）比賽。