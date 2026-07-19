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世界盃／冠軍戰最低票價飆到近萬 最貴VIP席達3.45萬

記者藍宗標／即時報導
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世界盃冠軍賽將在紐約/新澤西球場舉行，19日上午場外已擠滿欲入場的民眾。(路透)
世界盃冠軍賽將在紐約/新澤西球場舉行，19日上午場外已擠滿欲入場的民眾。(路透)

世界盃足球賽最後一戰將於美東時間下午3時進行，阿根廷、西班牙首次在決賽碰面，最低門票價格已經飆升至近1萬美元，最貴的「Trophy Lounge」（獎盃貴貴室）更達3萬4500美元。

本屆賽事104場比賽已經踢完103場，美加墨16座球場一共湧進673萬303人次，單場平均65343人；國際足球總會宣布，世界盃收入150億美元創下史上新高，遠遠超出賽事開始前設定的目標110億美元，大幅成長主因包括貴賓接待服務和門票銷售，尤其是價格高昂的二手票務交易，分別向買家、賣家抽取15％佣金。

阿根廷、西班牙爭霸戰將在紐約/新澤西球場進行，美國總統川普確定到場觀戰，根據TicketData.com的數據顯示，這場倍受矚目的比賽，過去3天最低票價上漲34%，今天達到9627美元。

阿根廷在4強賽擊敗英格蘭的比賽，最低票價在開球時定格3177美元，法國、西班牙之戰最低票價只有1315美元，不到英阿大戰的一半，至於今天在邁阿密進行的英格蘭、法國季軍戰，最低票價收在634美元，近3天暴跌50%。

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