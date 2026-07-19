梅西不再是「悲劇人物」 球迷轉而不挺阿根廷？
四年前，幾乎世界各地都在歡慶梅西(Lionel Messi)與阿根廷隊奪下世界盃冠軍；四年後，為何阿根廷似乎成了本屆賽事最不受支持的隊伍？
Blue News記者齊格勒(Sven Ziegler)與紐約雜誌旗下「Intelligencer」記者艾爾德(Adam Elder)，各自分析了這現象的幾大因素：
真正的轉折：梅西不再悲情
艾爾德表示，今年風向會改變，關鍵在於梅西已不再是「悲劇英雄」。2022年之前他是離大力神盃永遠差一步的悲情人物，如今卻已是衛冕冠軍。這個轉變疊加上其他因素，例如賽事中的裁判爭議、挑釁行為、拉美地緣情結，讓人找到與他及阿根廷隊站在對立面的理由。
裁判爭議的疊加效應
雙方都提到，雖然沒有具體證據顯示裁判偏袒阿根廷，但小組賽驚險擊敗黑馬維德角(Cape Verde)之後，接下來對埃及、瑞士等多場比賽，阿根廷屢屢受惠於裁判判決與VAR使用，每個單一判決都能被解釋，但累積起來，讓不少球迷形成一種印象：阿根廷總能在爭議中全身而退。
場上場下的硬派作風
阿根廷的硬派球風，支持者視為求勝意志的展現，批評者則認為是不斷試探裁判底線、挑釁對手。
這也讓外界重新檢視過去的爭議事件，像是2024年美洲盃奪冠後，恩佐．費南德茲(Enzo Fernández)在慶功時，與隊友一起唱了一首嘲諷法國隊球員的歌曲，即使這首歌原本就是法國球迷自己創作的。
艾爾德指出，阿根廷球風兩極分化並非新鮮事，這支球隊一直遊走在華麗與凶悍之間，擁有梅西這樣的觀賞性球星，同時也擅長拉扯、剷球、干擾裁判判決，這類打法在整個拉美足壇其實相當普遍，但阿根廷把兩種極端都做到了頂尖。這是阿根廷足球文化長期以來的特質，不是這次才出現。
殖民歷史的諷刺
國家公共廣播電台(NPR)主持人馬丁內斯(A Martínez)提出一個耐人尋味的觀察：不少拉美人表示阿根廷人自視甚高，讓他們不想支持阿根廷；但諷刺的是，許多拉美球迷這次轉向支持西班牙，但西班牙卻是曾經殖民拉丁美洲數百年的國家。
但艾爾德也坦言，自己樂見比賽有「反派」存在，認為這種戲劇性能讓運動更好看。
關鍵在於梅西已從「差一步奪冠」的悲情英雄，變成現任世界盃冠軍；再加上阿根廷在多場比賽中被認為受惠於裁判與VAR，讓不少球迷更容易轉而反感。 文中指出，小組賽到後續賽事中，阿根廷多次遇到具爭議的判決與VAR介入。雖未必有偏袒證據，但這些事件累積後，形成了阿根廷總能全身而退的印象。 因為阿根廷兼具華麗技術與凶悍對抗，一方面有梅西這類觀賞性球星，另一方面又擅長拉扯、剷球與干擾判決。支持者視為求勝意志，批評者則覺得太過硬派。
精華 FAQ
關鍵在於梅西已從「差一步奪冠」的悲情英雄，變成現任世界盃冠軍；再加上阿根廷在多場比賽中被認為受惠於裁判與VAR，讓不少球迷更容易轉而反感。
文中指出，小組賽到後續賽事中，阿根廷多次遇到具爭議的判決與VAR介入。雖未必有偏袒證據，但這些事件累積後，形成了阿根廷總能全身而退的印象。
因為阿根廷兼具華麗技術與凶悍對抗，一方面有梅西這類觀賞性球星，另一方面又擅長拉扯、剷球與干擾判決。支持者視為求勝意志，批評者則覺得太過硬派。
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