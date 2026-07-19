我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連4年野火濃煙危機 學者：紐約客得習慣與煙霾共存

百人會：亞裔主動建立影響力 才能突破職場天花板

世界盃／冠軍賽尚未開踢 「三大」贏家已出列

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅西 (Lionel Messi) 為時代廣場 2026 年 FIFA 世界盃拍...
梅西 (Lionel Messi) 為時代廣場 2026 年 FIFA 世界盃拍攝的愛迪達廣告。（路透）

世界盃足球賽決賽預定美東時間19日下午3時登場，由阿根廷對陣西班牙，無論誰勝出，國際足球總會（FIFA）、運動用品大廠愛迪達（Adidas）以及美國國稅局（IRS）都將成為贏家，因為今年世足營收預料衝上創紀錄的150億美元，愛迪達是阿根廷與西班牙的服飾贊助商，而國稅局能對美國境內各項收入課稅，包括世足獎金。

英國衛報引述知情人士指出，FIFA即將宣布，今年世界盃帶來創紀錄的150億美元營收，大幅超越賽前設定的110億美元目標，主因是貴賓套票與門票收入大增，尤其是FIFA分別對買賣雙方各收取15%費用的官方轉售市場。主席英凡提諾（Gianni Infantino）18日已向各成員協會通報收入增加的消息。

各國足球協會可望受惠於FIFA擴大後的世界盃總資金，但具體細節仍待敲定。這項亮眼的財務表現，將為英凡提諾注入強心針，可能進一步鞏固其地位。

FIFA將對48國參賽隊伍發放高額現金獎勵，冠軍獎金為5,000萬美元，本屆依成績發給各國參賽隊伍的總獎金高達6.55億美元。

專家表示，一般而言，任何在美國境內賺取的收入，都必須向美國國稅局納稅。會計暨稅務顧問公司PKF O'Connor Davies運動與娛樂事業群主管雷奧拉（Robert Raiola）說，「誰贏得比賽都沒有差別，美國國稅局都會分到一杯羹」，除了球員外，教練、球隊工作人員與裁判也都必須繳稅。

此外，愛迪達同時是將在決賽對陣的阿根廷與西班牙贊助商，也與場上兩大巨星阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與西班牙天才小將亞馬爾（Lamine Yamal）簽有代言合約，連比賽用球都印有愛迪達商標。愛迪達執行長古爾登（Bjørn Gulden）在紐約受訪時說：「不可能有比這更棒的劇本。」

古爾登說，愛迪達這屆世界盃的球衣銷量，是上屆卡達世界盃的四倍，足球銷量則是兩倍。該公司預估，相關銷售額將突破17億美元。

對總部設於德國的愛迪達而言，這屆世界盃也是進一步進軍美國市場的跳板，挑戰長期主導美國市場的Nike。

精華 FAQ

  • 因為無論阿根廷或西班牙誰奪冠，FIFA都能拿到創紀錄營收，美國國稅局可對美境收入課稅，愛迪達則同時受惠於球隊贊助與商品銷售。

  • 知情人士指出，FIFA今年世界盃營收可望達150億美元，明顯高於原先110億美元目標；同時將發放48隊共6.55億美元獎金，冠軍可拿5,000萬美元。

  • 愛迪達是阿根廷與西班牙的服飾贊助商，也簽下梅西與亞馬爾代言，連比賽用球都有其標誌；公司稱球衣銷量是上屆4倍，相關銷售額估將破17億美元。

世界盃

上一則

世界盃／梅西對決西班牙 巴薩球迷情感拉鋸

下一則

世界盃／梅西想搶姆巴佩金靴獎 3條件達成1項就過關

延伸閱讀

世界盃／冠軍隊獎金創下歷史新高 48強獎金可拿多少？

世界盃／冠軍隊獎金創下歷史新高 48強獎金可拿多少？
大力神盃落誰家？ 「使命感」西班牙vs.「天命味」阿根廷

大力神盃落誰家？ 「使命感」西班牙vs.「天命味」阿根廷
阿根廷挑戰衛冕魔咒 球迷憂「這件事」影響選手表現

阿根廷挑戰衛冕魔咒 球迷憂「這件事」影響選手表現
豪門對決 世足前4包辦4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

豪門對決 世足前4包辦4強爭冠 阿根廷挑戰「連霸魔咒」

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招

郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招