輸了球賽沒關係 美靠軟實力讓91%球迷滿意

美加墨合辦世界盃，美國給全世界留下深刻印象。圖為英格蘭球迷在邁阿密泳池戲水。(歐新社)

身為本屆世足賽主辦國之一，美國男足國家隊提前出局，但為期39天的賽事，美國透過驚人的軟實力接待數百萬外國球迷，獲得國際社會普遍讚揚，成為最大贏家。

華爾街日報(WSJ)報導，2026年世足賽，美國男足隊錯失24年來首次晉級16強機會，讓球迷深感遺憾，但是橫跨全美各地、持續超過一個月的體育盛宴，提供美食、交通、購物等各種豐富體驗，讓各界紛紛豎起大拇指。

挪威球星哈蘭德(Erling Haaland)返國前在達拉斯採購價值750元浣熊標本帶回家當紀念品，大讚美國：「在這裡舉辦世足盃，方方面面都令人驚嘆。」並補充道：「我喜歡美國人，我覺得他們也挺幽默的，我喜歡他們的風格。」 美加墨合辦世界盃，美國給全世界留下深刻印象。圖為挪威球星哈蘭德回國時抱著在美國購買的小浣熊標本。(路透)

原本開賽前，高昂票價、混亂交通和嚴格移民政策等問題都讓外界憂心美國賽事可能以失敗落幕，不料數百萬球迷在賽事期間，透過觀賽一併體驗美國真實生活，原本的有色眼鏡一一被打破，美國旅遊協會(U.S. Travel Association)研究發現，91%遊客對世足賽感到滿意，近三分之二遊客回國後，對美國有更正面印象。

因此國際足總(FIFA)對本屆世足盃信心倍增，甚至將電視轉播權、門票和周邊商品收益預估金額從110億元上調至150億元；還有客隊球迷也發現在球場受到的待遇甚至比在歐洲或南美洲還要好，尤其美國警方連可能爆發衝突的英格蘭和阿根廷球迷也未實施強制隔離，英國足球警察部隊(UKFPU)負責人羅伯茲(Mark Roberts)直言：「很高興看到球迷們行為有所規範，而不是被過時觀念束縛。」

至於川普總統在前103場比賽刻意保持沉默，卻在32強賽結束後，針對美國隊前鋒巴洛根(Folarin Balogun)領紅牌被禁賽一場的處罰，致電FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)要求重新考慮，結果FIFA暫緩執行，巴洛根得以出戰比利時，引發不小爭議。

結果美國隊以1比4慘敗給比利時，爭議平息後，中場球員亞當斯(Tyler Adams)引以為傲指出：「球迷的支持令人難以置信，在那一刻我們讓他們失望了，但我認為大家之所以喜歡這支球隊，是因為我們很接地氣，我們真實代表當今的美國。」