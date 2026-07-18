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球迷搶看梅西對戰亞馬爾 決賽門票最便宜6411元仍秒殺

編譯彭馨儀／綜合報導
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FIFA在決賽前釋出一批門票，最低價位也要6400餘元，圖為球迷在準決賽前舉牌求...
FIFA在決賽前釋出一批門票，最低價位也要6400餘元，圖為球迷在準決賽前舉牌求購門票。(路透)

球迷爭睹梅西(Messi)對戰亞馬爾(Yamal)，世界盃決賽門票水漲船高。

美聯社報導，任何想在最後一刻搶購阿根廷與西班牙巔峰對決門票的人，都得準備好掏出額度最高的那張信用卡。如果手邊剛好有銀行金庫的鑰匙，那也行。

這場19日在新澤西州東盧瑟福(East Rutherford)舉行的決賽票價驚人。國際足總(FIFA)官方轉售網站18日上午公布最便宜的門票為6411.25元，位置在球門後方的中層看台，但在中午前就被搶購一空。

上層看台角落位置的票價接近1萬元。若想更近距離觀看，則需花費約1.6萬元，而特別貴賓席的票價高達近6萬元。第三方轉售平台SeatGeek與門票銷售商StubHub的上層看台門票起價同樣約1萬元，部分下層看台則接近3.5萬元。

能親眼目睹許多人心中史上最偉大的球員梅西，與足壇新星亞馬爾的世代之戰，對球迷而言仍相當值得。

爭取衛冕的阿根廷將力圖第四次捧起大力神盃。自1958年及1962年巴西奪冠以來，還沒有一個國家能夠連續贏得兩屆世界盃冠軍。西班牙則是2010年的世足冠軍。

相較於決賽的狂熱，18日由英格蘭對陣法國的世界盃季軍爭奪戰卻乏人問津。英國廣播公司(BBC)報導，截至17日，這場在邁阿密舉行的賽事在FIFA網站上仍有約7000張門票未售出。一般發售管道中，有1246張門票標價介於865元與1125元之間。

官方轉售平台上還有5864張餘票，最便宜的門票僅需455元外加國際足總15%的手續費。許多高價位的門票目前售價遠低於原價，例如原價1125元的門票，現在降到659元大甩賣。

而19日的決賽門票尚未全部售罄，仍有32張最貴的門票在公開發售，價格高達2萬9995元至3萬2970元，都是普通門票，並非VIP門票。國際足總轉售網站上雖有超過千張決賽門票，但原價為7380元，代表購買時國際足總還需加收1107元手續費。

網站上決賽最貴的轉售門票標價掛出200萬元的驚人天價，外加30萬元的國際足總手續，但這僅反映用戶定價，並非實際成交價格。

精華 FAQ

  • 主因是梅西對戰亞馬爾的世代對決極具話題性，且攸關世界盃冠軍，讓不少球迷認為即使票價昂貴也值得親臨現場見證。

  • 18日上午公布的最便宜門票為6411.25元，位置在球門後方中層看台，但這批票在中午前就已被搶購一空，顯示需求極高。

  • 英格蘭對法國的季軍戰相對冷清，截至17日仍有約7000張未售出，部分官方與轉售票甚至大幅降價，和決賽形成強烈對比。

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