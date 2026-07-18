加國野火霾害打亂世界盃決賽？氣象局：雷暴雨救場

世界盃決賽前夕，大紐約地區下了一場大雷雨，連日來空氣中瀰漫的加拿大野火煙霧也隨之消散。圖為曼哈頓上空烏雲密布。(路透)

加拿大野火造成的嚴重霾害幾乎籠罩整個北美東岸及美國中西部，19日在新澤西州大都會人壽體育場(MetLife Stadium)舉行的世界盃 決賽，是否會受到影響一直備受關注。不過當地18日出現雷雨風暴，氣象專家隨即發出定心丸，指霧霾會在決賽前消散。

美聯社報導，美國大片地區仍在霧霾籠罩之下，並發出空氣品質警告，大都會人壽體育場所在地區18日出現雷電及暴雨傾盆，州警呼籲在體育場的工作人員及志工暫時離開體看台及場地，進入室內暫避。

州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)亦發聲明提醒居民，指可能會出現破壞性強風、龍捲風、山洪暴發以及大冰雹。紐約市部分街道也因為積水而暫時關閉。

由於雷暴雨關係，決賽前夕，西班牙隊及阿根廷隊亦暫停在體育場附近空地練習。國際足總(FIFA)也與當地政府保持密切聯繫，持續監測霧霾及雷雨情況，是否會影響決賽賽事。

不過氣象專家認為，這場雷暴雨驅散了濃厚的霧霾，反而有利決賽的舉行。

氣象服務公司 AccuWeather 資深氣象預報員羅伊斯(Tyler Roys) 說，這場暴風雨的鋒面，會在決賽前驅散新州東北部大部分霧霾，露天的大都會人壽體育場正位於這個地區。

羅伊斯又說，到時或許仍有一些殘留的煙霧，略為影響視野，但非常輕微；預期那些濃得令人咋舌、空氣品質異常惡劣的煙霧，不會在紐約市及東北部大部分地區出現。

佛州坦帕市WFLA-TV電視台的首席氣象預報員貝拉德利(Jeff Berardelli)也持有同樣觀點，認為雷雨的鋒面，會徹底淨化大氣層，只會留下淡淡的煙霧，入場觀戰的球迷或會聞到燒焦味，但問題不大。

氣象預測19日新澤西州氣溫為華氏80度左右，有微風且濕度較低。貝拉德利認為這種天氣，對世界盃足球賽來說是再好不過了。