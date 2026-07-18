美東野火煙霾籠罩、雷雨夾擊 恐影響世界盃決賽

美國大都會人壽體育場將舉行世界盃決賽。 （美聯社）

濃烈刺鼻的煙霾今天籠罩著美國東部，為本週末的世界盃 決賽籌備工作蒙上陰影。這場由阿根廷與西班牙爭冠的比賽明天下午3時將在紐澤西州一座露天體育場舉行。

法新社報導，在加拿大持續延燒的野火使有害煙霧跨越邊境飄入美國，由於空氣品質已惡化至危險水準，當局呼籲紐約、華盛頓及中西部地區居民待在室內。

根據空氣品質監測公司IQAir，煙霾導致紐約市今天一度成為全球空污最嚴重的城市，多倫多和華府則緊追在後。

萬眾矚目的世界盃決賽明天將在紐澤西州一座露天體育場登場，由「藍白軍團」阿根廷迎戰「無敵艦隊」西班牙。紐約市與這座球場隔河相望，當地天際線因濃煙而模糊，在戶外的民眾戴上口罩。

白宮世界盃工作小組執行主任安德魯．朱利安尼（Andrew Giuliani）在記者會上表示，賽事主辦單位正「密切關注」相關事態發展。

不過，紐約市今天稍晚預計迎來強烈暴風雨，有望吹散部分煙霧，但也可能引發暴洪及強風等危險。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）呼籲市民留在室內，避免非必要外出。

路透社報導，紐約州與紐澤西州部分地區今天已發生大雷雨，導致西班牙和阿根廷在決賽前的最後訓練被中斷。

西班牙皇家足球協會（RFEF）透過聲明宣布，西班牙國家隊在紐澤西州訓練基地的練習已暫停，球員目前已改到室內熱身。

阿根廷國家隊在紐澤西州摩里斯鎮（Morristown）的訓練也延後45分鐘才開始。