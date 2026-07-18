決賽前偷閒 亞馬爾摟女友 買紐約街頭美食雞肉飯

西班牙年輕球星亞馬爾。(路透)

在西班牙與阿根廷19日於新澤西/紐約球場進行世界盃 冠軍賽前，西班牙球星亞馬爾(Lamine Yamal)17日被目擊在曼哈頓中城，與女友伊涅絲．賈西亞(Inés García)一同購買知名的街頭美食中東雞肉飯。

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在一段上傳至X平台的影片中，亞馬爾在等餐時摟著賈西亞，一旁拍攝的球迷則對他喊話打氣：「拉明(亞馬爾)，周日我們把梅西的獎金拿下來吧，加油！」

亞馬爾身穿藍色牛仔褲和白色上衣，手裡拎著一個黑色包包，女友則依偎在他懷裡。

賈西亞也在自己的Instagram限時動態上傳了一段影片，捕捉曼哈頓的熱鬧街景。

賈西亞是一名拍攝時尚與美妝為主的網紅，兩人在2026年初正式公開戀情，賈西亞也因在西班牙隊比賽時的穿搭屢屢登上新聞版面，她曾表示兩人在網路上相識。

位於曼哈頓中城的街頭餐車販賣中東式清真雞肉飯，是紐約的招牌小吃之一，許多觀光客都會慕名前往購買。