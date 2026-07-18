我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約退伍軍人症出現首例死亡 已67人感染

重慶彭水山體崩塌前後對比圖曝光 怵目驚心

梅西、馬拉度納、比利拚高下 BBC分析誰才是史上最強

中央社倫敦18日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅西(左起)、比利與馬拉度納的蠟像陳列於南美足球協會博物館。(路透)
梅西(左起)、比利與馬拉度納的蠟像陳列於南美足球協會博物館。(路透)

阿根廷足球巨星梅西即將迎來生涯第3場世界盃決賽，他是否已超越同胞馬拉度納和巴西「球王」比利，成為足球史上最偉大球員？這個歷久不衰的問題再次浮現。

英國廣播公司（BBC）專文分析，39歲的梅西（Lionel Messi）在本屆世界盃依然是阿根廷隊的核心人物，儘管不像年輕時那樣爆發力驚人，但他仍憑藉著卓越的視野、跑位和決策能力左右比賽，很多時候更像是場上教練。

梅西的支持者會說，不同於不少巔峰期相對短暫的偉大球員，梅西近20年來一直保持世界頂尖水準，除8度贏得金球獎（Ballon d'Or），拿過西甲、法甲、歐冠盃、美洲盃冠軍，並在上屆卡達世界盃創下驚人的進球和助攻紀錄。

支持者亦指出，梅西能夠在不同環境取得成功，無論是在西甲勁旅巴塞隆納建立歐洲霸業，還是帶領阿根廷重新崛起於國際賽場，都證明了他的能力。

但BBC指出，在阿根廷，雖然有不少人欣賞梅西的球技，卻依然認為馬拉度納（Diego Maradona）更能代表阿根廷人，是國家身份認同的象徵。

出身貧寒的馬拉度納1986年率領阿根廷隊奪得世界盃冠軍，已於2020年逝世。他生前公開挑戰權威、積極參與政治，塑造出叛逆而充滿魅力的形象，引起許多人的共鳴。相較之下，梅西在場外個性低調，不願公開談論政治議題。

儘管在2022年卡達世界盃中，梅西展現出更具情感、更敢對抗的一面，並承擔起領袖角色，但根據梅西最重要的傳記作者之一─西班牙記者巴拉格（Guillem Balagué）的說法，「始終會有一些阿根廷人認為，馬拉度納更能代表他們」。

另一位常被拿來跟梅西和馬拉度納比較的足壇巨星，就是巴西傳奇人物比利（Pelé）。2022年逝世的比利至今仍是唯一一位3度奪得世界盃冠軍的球員，臂助巴西在1958年、1962年及1970年封王。

巴西國腳托斯塔歐（Tostão）曾表示，梅西比馬拉度納更全面，職業生涯也更長，但比利比梅西更強壯，「比利之後，梅西就是史上最好的球員」。

比利本人2018年接受巴西「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）訪問時則說，梅西過度依賴左腳，整體技術不如其他一些足壇偉人來得全面；不只馬拉度納比梅西優秀，在1970年代達到巔峰的德國名將碧根鮑華（Franz Beckenbauer）、荷蘭名將告魯夫（Johan Cruyff）也比梅西出色。

但不可否認的是，比利、馬拉度納、梅西的職涯誕生於截然不同的世界。

比利1958年首次在世界盃奪冠時，足壇還沒有現代運動科學、全球電視轉播和先進科技。到了1980年代馬拉度納時期，足球已成為全球矚目的運動，但仍與今日產值數以十億計美元相距甚遠。

梅西所處的環境則是由表現分析、先進醫療支援、媒體全天候關注塑造而成，每場比賽都會被教練、球評和全球球迷即時分析和討論。

BBC指出，比利協助足球真正成為全球運動；馬拉度納在阿根廷歷史動盪時期，成為體育、政治和文化的象徵；梅西在全球化、運動科學及全天候媒體時代，建立起自己的傳奇。

足球運動在他們各自的年代都經歷深刻變化，他們面對的比賽環境、賽程安排、挑戰、外界期望完全不同，這使得跨世代比較益發困難。誰才是足球史上最偉大球員的爭論，恐怕永遠不會有定論。

精華 FAQ

  • 因梅西即將迎來生涯第3場世界盃決賽，外界自然重新檢視他是否已超越馬拉度納與比利。BBC認為，這個問題長年存在，而梅西的成就再次把爭論推到檯面上。

  • BBC指出，梅西雖不如年輕時爆發力驚人，但仍以視野、跑位與決策左右比賽。加上近20年維持世界頂尖，拿過8座金球獎與多項重要冠軍，成就極其完整。

  • 因三人所處年代差異巨大：比利面對的是尚未成熟的全球足球，馬拉度納活在已全球化但未高度商業化的時代，梅西則身處運動科學與全天候媒體監控的環境。

世界盃

上一則

煙霾影響世界盃決賽8萬人？西班牙選手稱聞到燒焦味

延伸閱讀

世界盃／生涯首度對陣英格蘭 梅西：感覺很特別

世界盃／生涯首度對陣英格蘭 梅西：感覺很特別
世界盃／亞馬爾19歲生日快樂 誓言挑戰姆巴佩少年奪冠傳奇

世界盃／亞馬爾19歲生日快樂 誓言挑戰姆巴佩少年奪冠傳奇
世界盃／與西班牙爭冠坦言心情複雜 梅西獲馬拉度納1986年奪冠球衣

世界盃／與西班牙爭冠坦言心情複雜 梅西獲馬拉度納1986年奪冠球衣
世界盃／球王比利1958年巴西首冠戰袍 488萬美元創紀錄天價落槌

世界盃／球王比利1958年巴西首冠戰袍 488萬美元創紀錄天價落槌

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42

超人氣

更多 >
每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧

每天吃水煮蛋吃膩了？ 她搭配1物口感秒升級：一試成主顧
屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元

早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元