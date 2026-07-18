我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／如何圍堵亞馬爾？阿根廷教頭有1計：鎖在房間

世界盃／阿根廷舉福克蘭群島主權標語 白宮力挺：在美國有言論自由

世界盃／與19年前的澡盆baby爭冠軍 梅西：太不可思議

記者陳宛晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
20歲的梅西(右)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室拍攝現場，替年僅6個月大...
20歲的梅西(右)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室拍攝現場，替年僅6個月大的亞馬爾洗澡。（美聯社）

2007年的一張照片，20歲的梅西（Lionel Messi）和澡盆裡4個月大的亞馬爾（Lamine Yamal），如今在2026年世界盃足球賽冠軍賽上碰頭，這一切神劇本，讓梅西也直言：「真的太不可思議。」

本屆冠軍賽由阿根廷、西班牙會師決賽，兩軍17日由教頭及選手代表出席在紐約舉辦的記者會，阿根廷由總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）帶領梅西、馬丁尼茲（Emiliano Martinez）出席。

這組冠軍賽戲碼出爐後，2007年的一張照片重現世人眼前，當年20歲梅西為慈善年曆拍攝照片，在聯合國兒童基金會的協助下找來一位4個月大的嬰兒，攝影師蒙福特（Joan Monfort）在坎普諾球場的更衣室裡取景，捕捉梅西為這位小baby洗澡瞬間，而這個寶寶正是如今名震天下的亞馬爾。

這張照片如今再於網路上瘋傳，梅西也直言不可思議，「當時拍照時，他還只是個嬰兒，現在要在世界盃決賽和他交手，真的太不可思議。」

他稱讚，亞馬爾已是世界頂尖球員之一，「他的眼前還有很長的職業生涯，也擁有創造歷史的機會。」隨即話鋒一轉，「我們會全力以赴，不會讓他在這一次如願。」

精華 FAQ

  • 2007年，20歲的梅西為慈善年曆拍照，在聯合國兒童基金會協助下，於坎普諾更衣室裡為4個月大的嬰兒亞馬爾拍下洗澡瞬間，成為日後被瘋傳的照片。

  • 因為19年前梅西懷中的嬰兒亞馬爾，如今已成為西班牙主力球星，兩人卻在2026年世界盃冠軍賽正面對決，從拍照主角變成場上對手，情節極具戲劇性。

  • 梅西表示這件事真的太不可思議，並稱讚亞馬爾已是世界頂尖球員之一，未來還有很長職業生涯與創造歷史的機會，但阿根廷也會全力阻止他如願。

世界盃

上一則

世界盃／如何圍堵亞馬爾？阿根廷教頭有1計：鎖在房間

延伸閱讀

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃╱澡盆之戰將上演 攝影師：我的心被分成了兩半

世界盃╱澡盆之戰將上演 攝影師：我的心被分成了兩半
世界盃／如何圍堵亞馬爾？阿根廷教頭有1計：鎖在房間

世界盃／如何圍堵亞馬爾？阿根廷教頭有1計：鎖在房間
世界盃／亞馬爾19歲生日快樂 誓言挑戰姆巴佩少年奪冠傳奇

世界盃／亞馬爾19歲生日快樂 誓言挑戰姆巴佩少年奪冠傳奇

熱門新聞

樂高集團在紐約揭幕全球最大的世界盃冠軍獎盃模型。(美聯社)

下一屆適逢世界盃100周年 史無前例有6個主辦國

2026-07-12 20:42
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
法國0：2不敵西班牙，只能踢季軍戰了，右為姆巴佩。（歐新社）

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

2026-07-14 19:06
7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

世界盃／梅西本屆上場時間 63%散步、25%站著不動

2026-07-11 20:35
挪威球星哈蘭德結束世界盃征程後，返回挪威奧斯陸附近的奧斯陸機場，手裡帶著一隻浣熊造型威士忌。(歐新社)

挪威隊歸國 哈蘭德帶回「1隻世界盃紀念品」在達拉斯買的

2026-07-13 18:41
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承

不甩民意盼愛子當首位女天皇 日本國會通過修正案 仍維持男系繼承
「淫窩」藏蒙市民宅被查 竟因華男嫖娼嫌女太醜

「淫窩」藏蒙市民宅被查 竟因華男嫖娼嫌女太醜
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋