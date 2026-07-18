世界盃／與19年前的澡盆baby爭冠軍 梅西：太不可思議
2007年的一張照片，20歲的梅西（Lionel Messi）和澡盆裡4個月大的亞馬爾（Lamine Yamal），如今在2026年世界盃足球賽冠軍賽上碰頭，這一切神劇本，讓梅西也直言：「真的太不可思議。」
本屆冠軍賽由阿根廷、西班牙會師決賽，兩軍17日由教頭及選手代表出席在紐約舉辦的記者會，阿根廷由總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）帶領梅西、馬丁尼茲（Emiliano Martinez）出席。
這組冠軍賽戲碼出爐後，2007年的一張照片重現世人眼前，當年20歲梅西為慈善年曆拍攝照片，在聯合國兒童基金會的協助下找來一位4個月大的嬰兒，攝影師蒙福特（Joan Monfort）在坎普諾球場的更衣室裡取景，捕捉梅西為這位小baby洗澡瞬間，而這個寶寶正是如今名震天下的亞馬爾。
這張照片如今再於網路上瘋傳，梅西也直言不可思議，「當時拍照時，他還只是個嬰兒，現在要在世界盃決賽和他交手，真的太不可思議。」
他稱讚，亞馬爾已是世界頂尖球員之一，「他的眼前還有很長的職業生涯，也擁有創造歷史的機會。」隨即話鋒一轉，「我們會全力以赴，不會讓他在這一次如願。」
2007年，20歲的梅西為慈善年曆拍照，在聯合國兒童基金會協助下，於坎普諾更衣室裡為4個月大的嬰兒亞馬爾拍下洗澡瞬間，成為日後被瘋傳的照片。 因為19年前梅西懷中的嬰兒亞馬爾，如今已成為西班牙主力球星，兩人卻在2026年世界盃冠軍賽正面對決，從拍照主角變成場上對手，情節極具戲劇性。 梅西表示這件事真的太不可思議，並稱讚亞馬爾已是世界頂尖球員之一，未來還有很長職業生涯與創造歷史的機會，但阿根廷也會全力阻止他如願。
精華 FAQ
2007年，20歲的梅西為慈善年曆拍照，在聯合國兒童基金會協助下，於坎普諾更衣室裡為4個月大的嬰兒亞馬爾拍下洗澡瞬間，成為日後被瘋傳的照片。
因為19年前梅西懷中的嬰兒亞馬爾，如今已成為西班牙主力球星，兩人卻在2026年世界盃冠軍賽正面對決，從拍照主角變成場上對手，情節極具戲劇性。
梅西表示這件事真的太不可思議，並稱讚亞馬爾已是世界頂尖球員之一，未來還有很長職業生涯與創造歷史的機會，但阿根廷也會全力阻止他如願。
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