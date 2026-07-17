世界盃／阿根廷舉福克蘭群島主權標語 白宮力挺：在美國有言論自由

阿根廷隊球員15日在準決賽獲勝後展示標語「馬爾維納斯群島（福克蘭群島）是阿根廷的」。（路透）

2026美加墨世界盃 接近尾聲，阿根廷隊球員在準決賽擊敗英格蘭後，在場上舉起「馬爾維納斯群島（福克蘭群島）是阿根廷的」布條，引起爭議，因為國際足總（FIFA）明文規定場上不能有政治。對此，身為主辦國之一的美國白宮回應稱，阿根廷球員在美國享有言論自由。

據BBC報導，白宮FIFA世界盃工作小組執行主任朱利安尼（Andrew Giuliani）17日被問及阿根廷球員在球場上拿出政治宣傳布條是否錯誤時，朱利安尼回應稱，該球隊在美國有機會且有能力「發表這些聲明」。

朱利安尼引用了憲法對言論自由的保護，並表示：「在美國，我們相信我們的憲法第一修正案權利。」

目前國際足總正評估是否對阿根廷隊採取紀律處分。而英國首相府已要求FIFA展開調查。

福克蘭群島是位於西南大西洋的英國海外領土，目前仍是英國與阿根廷之間主權爭議的焦點。在15日的準決賽結束後，阿根廷球員手持一面寫著「Las Malvinas son Argentinas」的布條，翻譯過來就是「馬爾維納斯群島是阿根廷的」。

英國首相府稍早表示：「世界盃可能不是我們的，但福克蘭群島絕對是我們的。我們對福克蘭群島的承諾絕不會動搖。」

福克蘭群島政府則表示，對這一布條感到「失望但不意外」，並希望FIFA能根據自身規則「對所有此類行為進行制裁」；「我們不希望看到政治被帶入體育中。我們也不希望群島及其人民在每一次關於英格蘭和阿根廷的對話中，都被當作政治足球來踢。」

阿根廷副總統維亞瑞爾（Victoria Villarruel）在擊敗英格蘭後於X社群發文稱「這不僅僅是另一場比賽」，並附帶了一段看似阿根廷軍人的影片，「福克蘭群島是阿根廷的。他們禁止把布條帶進體育場，卻忘了我們帶在血液和心中。」