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世界盃／爭冠「讓足球決定勝負」 西班牙教頭呼籲裁判：別寬鬆執法

記者陳宛晶／即時報導
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西班牙總教練德拉富恩特(右)發聲，裁判必須做好自己的工作，不能寬鬆執法。左為西班...
西班牙總教練德拉富恩特(右)發聲，裁判必須做好自己的工作，不能寬鬆執法。左為西班牙隊長羅德里。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

世界盃冠軍戰前夕，西班牙總教練德拉富恩特呼籲裁判不要寬鬆執法，盼雙方在公平環境下讓足球決定勝負。

世界盃足球賽進入最後階段，阿根廷、西班牙雙強爭冠，將在後天凌晨3點上演，西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）在大賽前夕發聲，裁判必須做好自己的工作，不能寬鬆執法，呼籲比賽在公平環境下進行。

由梅西（Lionel Messi）領軍的阿根廷為上屆冠軍，實力強勁，拉富恩特也說對他們充滿敬意，「踢得更好，更有效限制對手優勢的一方，就會更接近勝利，我認為兩隊在球風上有很多相似之處。」

拉富恩特也提到，與對方教頭斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在足球理念、價值觀、原則都有相似之處，在雙方如此接近的情況下，勝負取決於細節，「這會是一場勢均力敵的比賽，我們必須忠於自己的風格，努力主導比賽。」

阿根廷晉級路上屢遭質疑裁判偏袒，遊走尺度邊緣的身體對抗，引發不少討論，拉富恩特也在大賽前夕被問到此事，對此回應：「我相信，西班牙和阿根廷都會依照既定的戰術應戰，讓球員天賦與足球本身決定比賽，而裁判也會做好自己的工作，確保比賽在公平的環境下進行。」

拉富恩特也呼籲裁判嚴格執法，不應讓比賽演變成粗暴犯規對抗，「裁判會是很重要的一環，不能過於寬鬆，不能讓任何人有跨越足球規則所允許的身體對抗界線。」他強調，自己對裁判團隊有信心。

精華 FAQ

  • 他最主要的訴求是希望裁判嚴格、清楚地執法，不要讓比賽因尺度過鬆而變成粗暴對抗，確保西班牙與阿根廷在公平環境下分出勝負。

  • 他認為兩隊球風相近，也都很強勢，因此勝負不會靠單一因素決定，而是看誰能在細節上做得更好、有效限制對手，並更成功地主導比賽。

  • 因為阿根廷在晉級過程中曾引發裁判偏袒與身體對抗尺度的討論，他擔心比賽失去秩序，因此強調裁判要守住規則界線，讓天賦與戰術決定結果。

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