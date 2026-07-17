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世界盃／FIFA又搶錢？開放球迷參加決賽記者會：門票81美元

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英格蘭前國腳費迪南（Rio Ferdinand）7月15日觀看英格蘭對阿根廷四強...
英格蘭前國腳費迪南（Rio Ferdinand）7月15日觀看英格蘭對阿根廷四強賽。 （路透）

世界盃即將於本周末落幕，國際足總（FIFA）宣布向球迷販售決賽賽前官方記者會入場票，甚至推出與英格蘭名宿費迪南（Rio Ferdinand）合照的付費方案，引發大批球迷痛批「一切都是為了賺錢」、「這是在開玩笑嗎？」

本屆世界盃僅剩周六季軍戰及周日決賽兩場比賽，然而FIFA整個賽事期間的票價策略持續備受批評。許多來自世界各地的球迷認為，高昂的票價已讓一般支持者難以親臨現場觀賽。

根據報導，世界盃決賽最低票價接近8000美元，部分高級席次更喊價約6萬美元。如今FIFA再推出新的收費項目，讓球迷可購票進場觀看原本僅限媒體採訪的決賽官方記者會。

官方公布票價為成人支付60英鎊（約81美元）、兒童35美元；若希望與英格蘭前國腳、現任球評費迪南合照，則需另外支付126英鎊（約70美元）。

報導指出，FIFA主席英凡蒂諾（Gianni Infantino）本屆賽事期間已多次遭受批評，包括先前介入推翻美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）停賽處分，以及整體賽事票價過高等問題，都讓外界對他的領導產生質疑。隨著FIFA主席選舉將至，也有聲音期待由新領導人接手，重新拉近足球與球迷之間的距離。

消息曝光後，球迷紛紛在X平台表達不滿。一名球迷寫道：「看看川普改變了FIFA的心態，現在一切都只剩賺錢。我美麗的足球到底怎麼了？」

另一人則嘲諷表示：「我寧願花170美元不要跟費迪南合照。」

還有球迷認為，FIFA正在過度剝削支持者，「FIFA眼裡只有錢。世界盃決賽門票平均要價1萬美元，光是一場決賽的門票收入就可能高達11億美元。」

另有支持者批評：「英凡蒂諾把FIFA和足球變成了私人企業，對他而言，這只是一門生意。」

更有球迷留言：「這是在開玩笑吧？我寧可弄丟170美元，也不會花錢去跟費迪南拍照。」

報導指出，從本屆世界盃票價到各項收費措施，FIFA與球迷期待之間的落差愈來愈大，而英凡蒂諾在本屆賽事期間的多項決策，也持續重創他在球迷心中的形象。

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