世界盃／球王比利1958年巴西首冠戰袍 488萬美元創紀錄天價落槌

圖為6月29日巴西球迷高舉比利畫像在場邊觀看世界盃小組賽。(路透)

巴西傳奇「球王」比利（Pelé）雖已逝世，但他留給世人的綠茵傳奇依然價值連城，他在1958年瑞典世界盃 決賽擊敗地主國時所穿的巴西10號戰袍，16日在蘇富比拍賣會上以高達488萬美元的天價落槌，一舉刷新比利個人相關紀念品的最高拍賣紀錄。

這件寫下歷史的球衣，見證了「球王」傳奇的起點，1958年決賽，年僅17歲的比利在第55分鐘與第90分鐘連下兩城，率領森巴軍團以5：2大勝瑞典，奪下隊史首座世足賽冠軍，他至今仍是世足賽決賽史上最年輕的進球球員。

▲ 影片來源：instagram＠afpnewsagency（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

這件球衣在當年賽後由比利贈予隊友迪達（Dida），隨後轉贈至里約熱內盧體育博物館。2004年，該球衣曾在佳士得以10.56萬美元售出，如今經過專業影像技術比對確認真品身分後重回拍賣市場，身價在22年間暴漲超過46倍，並超越2022年以133萬美元售出的比利新人球卡紀錄。

蘇富比體育策略與發展負責人霍克斯（Brendan Hawkes）感性表示，「這件球衣不僅是足球史上最偉大時刻的印記，更與比利躍升為全球體育偶像的關鍵瞬間緊密相連。」

此番成交讓這件10號球衣躍升為史上第二貴的足球球衣，僅次於阿根廷傳奇馬拉度納（Diego Maradona）1986年締造「上帝之手」時所穿、以928萬美元成交的藍白條紋衫。在此次同場拍賣中，馬拉度納在該屆世足賽8強賽與決賽所配戴的隊長袖標，也以51.2萬美元高價售出，再次彰顯世紀球星跨越時空的無形影響力。