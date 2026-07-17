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世界盃／錯過「蜘蛛人」湯姆霍蘭德晚餐邀約 哈蘭德幽默回應了

記者廖福生／即時報導
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挪威足球明星哈蘭德。（路透）
挪威足球明星哈蘭德。（路透）

挪威足球球星哈蘭德（Erling Haaland）憑藉精湛球技與鮮明個人魅力紅遍全球，此次世界盃的精彩表現更是增粉無數。不過鮮少人知道，英國男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）其實早已是他的粉絲。只是這段「粉絲追星」故事，卻因一場已讀不回意外成為話題。

近日忙著宣傳新片「奧德賽」（The Odyssey）及「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）的湯姆霍蘭德登上脫口秀節目「吉米A咖秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），主持人提及網路瘋傳的趣聞，指出哈蘭德曾因不看電影，收到私訊時完全不知道傳訊者是誰，甚至以為只是一般網友，當場向湯姆霍蘭德求證是否真的曾主動聯繫對方。

對此，湯姆霍蘭德大方承認：「沒錯，我真的有傳訊息給他。」他笑說，這件事對演員而言其實相當挫折，「我只是想邀請他一起吃飯，結果訊息卻石沉大海。」語氣中也帶著幾分無奈。

事實上，這段插曲最初是由哈蘭德本人先前上節目時主動爆料。他透露，自己平時幾乎不看電影，因此當時並不知道私訊自己的人正是飾演「蜘蛛人」的世界級影星，直到身邊工作人員提醒，才驚覺自己錯過了一位大明星的邀約。

在湯姆霍蘭德公開證實此事後，哈蘭德也隨即在節目相關貼文留言區標註對方，幽默回應：「晚餐邀請我接受了，雖然有點晚，但地點由你決定。」讓這場備受關注的「魔人」與「蜘蛛人」晚餐之約，終於有望正式成行。

湯姆霍蘭德自爆是哈蘭德粉絲。（圖：索尼提供）
湯姆霍蘭德自爆是哈蘭德粉絲。（圖：索尼提供）

精華 FAQ

  • 因主持人提到網路瘋傳的趣聞，指出哈蘭德曾沒認出傳訊者，湯姆霍蘭德因此在節目上親口證實，自己確實曾主動聯繫對方並邀約吃飯。

  • 哈蘭德表示自己平時幾乎不看電影，因此收到訊息時不知道對方是飾演蜘蛛人的湯姆霍蘭德，只以為是一般網友，直到工作人員提醒才恍然大悟。

  • 在湯姆霍蘭德證實往事後，哈蘭德於節目貼文留言回應，表示自己接受晚餐邀請，雖然有點晚，但地點由對方決定，化解了這段誤會。

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