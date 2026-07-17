阿根廷慶功這舉動踩政治紅線 FIFA評估開罰

阿根廷15日擊敗英格蘭後，球員在場上舉起寫有「馬維納斯群島(福克蘭群島)是阿根廷的」的布條，引發爭議。(路透)

世界盃 15日四強賽，阿根廷淘汰英格蘭後，阿根廷球員在球場高舉白底黑字布條，上面寫著「馬維納斯群島(福克蘭群島)是阿根廷的」。英國首相府發言人16日表示，英國或許贏不了世界盃，但「福克蘭群島絕對是我們的」。

阿根廷球員舉的布條上寫的「馬維納斯群島」(Islas Malvinas) ，英國稱為福克蘭群島(Falkland Islands)。對此，國際足總(FIFA)正評估是否對阿根廷隊採取紀律處分。

阿根廷以2比1戰勝英格蘭後，多名球員參與了這場爭議性的主權展示，其中甚至包括兩名目前在英超球會效力的球員。此舉隨即在英國政壇與社會引發強烈反彈。

根據「衛報」(The Guardian)報導，英國首相施凱爾(Keir Starmer)已明確表達立場，堅定支持商貿大臣凱爾(Peter Kyle)的訴求，呼籲國際足總必須對阿根廷球員的政治表態展開全面調查。

凱爾在接受BBC訪問時痛批，阿根廷球員的行為「嚴重違反了運動賽事不得進行政治宣傳的規定」。施凱爾的官方發言人隨後也發表聲明強調：「世界盃冠軍或許不屬於我們，但福克蘭群島毫無疑問屬於我們。英國政府的立場從未改變，我們完全支持島民的自決權，對福克蘭群島的承諾也永遠不會動搖。」

這並非阿根廷隊首次踩到政治紅線。先前阿根廷隊便曾在更衣室集體高唱涉及1982年福克蘭戰爭的爭議歌曲，阿根廷足協(AFA)甚至將相關影片公發至社群媒體。儘管國際足總明令禁止在世界盃期間傳遞任何政治訊息，但先前對阿根廷足協的挑釁行為並未採取任何實質行動。

在這場準決賽結束後，包括曼聯後衛利桑德羅．馬丁尼茲(Lisandro Martínez)和熱刺後衛克里斯蒂安．羅梅洛(Cristian Romero)等阿根廷國腳，都在場上舉起布條。由於英超球員涉入其中，也讓英國輿論更加憤怒。

國際足總發言人對此回應表示：「按照標準程序，國際足總獨立紀律委員會目前正在評估本場比賽的官方報告，並通盤考量相關事證，隨後將依據紀律準則決定是否採取進一步處置。」

目前尚不清楚國際足總是否會在19日阿根廷對決西班牙的決賽前完成調查並公布懲處。當被問及首相施凱爾在接下來的決賽中會支持哪一隊時，發言人打太極表示：「首相祝願兩支晉級決賽的隊伍好運，尤其是西班牙。」

英國政府強調，是否對阿根廷開罰最終仍由國際足總決定，「這是一屆非常精彩的世界盃，但我們始終堅信，政治不應該介入體育。」

福島爭議是什麼？

福克蘭群島目前為英屬海外領土(British Overseas Territory)。2013年，居民多為英國背景的福克蘭群島舉行公投，題目為「你是否希望福克蘭群島保持其作為英國海外領土的現有政治地位」。在投票率超過9成的情況下，高達99.8%的票數支持福克蘭群島維持現有政治地位。

英國於19世紀在福克蘭群島確立長期實質管轄，但阿根廷至今仍未放棄對群島的主權主張。

阿根廷1982年入侵群島，英國派兵反擊，史稱福克蘭戰爭(Falklands War)。戰事以阿根廷投降作結，但關於這場戰爭的記憶至今仍是阿根廷形塑、凝聚國族認同的重要元素。

阿根廷與英格蘭15日賽事登場前，阿根廷部分政治人物重提福克蘭群島主權爭議，副總統維亞瑞爾(Victoria Villarruel)公開形容英格蘭是「侵略者」、「海盜」。

賽後傳出英國海軍近海巡邏艦「梅德韋號」(HMS Medway)近日在福克蘭群島周邊水域活動。