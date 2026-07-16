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BBC直言英格蘭近60年最痛苦敗仗 災難性戰術給阿根廷可乘之機

世界盃／與西班牙爭冠坦言心情複雜 梅西獲馬拉度納1986年奪冠球衣

記者劉肇育／即時報導
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梅西談到決賽將與西班牙交鋒時說：「對陣西班牙真的很特別。正如我們頂著世界冠軍的光...
梅西談到決賽將與西班牙交鋒時說：「對陣西班牙真的很特別。正如我們頂著世界冠軍的光環而來，這4年來我們始終在場上證明自己是最出色的球隊，這張決賽門票是我們應得的。」(路透)

衛冕軍阿根廷在美加墨世界盃足球賽準決賽上演驚天逆轉，憑藉著「藍白軍團」靈魂人物梅西（Lionel Messi）在末段奉獻的兩次神級助攻，最終以2：1力克英格蘭，連續兩屆闖入世足賽決賽，賽後梅西受訪時除了展望即將與西班牙交手的夢幻決賽，更強調希望把勝利獻給天上的傳奇巨星馬拉度納（Diego Maradona）。

面對即將在冠軍戰交手的歐洲勁旅西班牙，同時也是自己足球生涯的重要起源地，梅西坦言這場對決對他個人而言極具特殊意義，不僅是因為決賽舞台集結了賽事中最強的兩支隊伍，而在西班牙陣中，有著許多來自他所深愛的巴塞隆納球隊成員。

「這將是一場非常均衡且高水準的決賽。」梅西談到決賽將與西班牙交鋒時說：「對陣西班牙真的很特別。正如我們頂著世界冠軍的光環而來，這4年來我們始終在場上證明自己是最出色的球隊，這張決賽門票是我們應得的。」

除了展望爭冠戰，賽後採訪更上演了催淚一幕，阿根廷記者在現場更將一件馬拉度納在1986年世足賽奪冠時穿著的經典戰袍贈予梅西，期盼能放入他的個人博物館，梅西捧著這件承載歷史重量的銀色號碼球衣，眼眶泛紅，「我相信馬拉度納在天上正無比享受這一刻，今天對他來說也是極其特別的一天。我們希望將這場勝利和快樂獻給他，這也是一份屬於他的禮物，我們真的無比幸福。」

精華 FAQ

  • 阿根廷靠梅西在末段送出2次關鍵助攻，最終以2：1逆轉英格蘭，連續2屆闖進世界盃決賽，展現衛冕軍的韌性與關鍵時刻把握能力。

  • 梅西認為這會是一場非常均衡且高水準的決賽，且對他個人意義特別重大，因為西班牙不僅是強敵，也與他的職業生涯起點及巴塞隆納情感密切相關。

  • 記者送上馬拉度納在1986年世足賽奪冠時穿過的經典球衣，梅西收到後眼眶泛紅，表示希望把勝利與喜悅獻給天上的馬拉度納，作為屬於他的禮物。

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