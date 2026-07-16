世界盃／哈蘭德太圈粉 秘魯爸媽紛紛把小孩取名Haaland

世界盃8強賽挪威對英格蘭賽前，挪威球迷高舉哈蘭德臉蛋道具，為球隊加油。（歐新社）

挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）在本屆世界盃 圈粉無數，也影響了秘魯民眾替新生兒取名。根據秘魯國家身分與戶籍登記局（RENIEC）統計，目前全國已有468名寶寶登記「Haaland」作為姓名的一部分，另有91名寶寶則登記全名為「Erling Haaland」。

哈蘭德本屆世界盃表現亮眼，率領挪威歷史性闖進8強，個人攻進7球，包括淘汰賽對巴西的關鍵進球，成為本屆賽事最受矚目的球星之一。雖然挪威最終止步8強，但他的高人氣已延伸至球場之外。

秘魯國家身分與戶籍登記局表示，自世界盃開賽以來，以哈蘭德命名的新生兒登記數量持續增加，在挪威闖進8強後更明顯攀升。

RENIEC發言人伊凡托雷斯（Iván Torres）接受秘魯Panamericana Television訪問時表示，足球明星經常成為秘魯家長替孩子命名的靈感來源。他還幽默地說：「哈蘭德現在也是秘魯人了。」

不過，哈蘭德雖然人氣上升，卻不是秘魯最受歡迎的足球明星。官方統計顯示，目前秘魯共有3萬3809人取名內馬爾（Neymar），3402人名叫梅西（Messi），C羅（Cristiano Ronaldo）則有1185名同名者。

此外，西班牙新星亞馬爾（Lamine Yamal）在本屆世界盃大放異彩，也帶動命名風潮，目前已有1241名秘魯人取名叫「Yamal」。