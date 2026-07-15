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BBC直言英格蘭近60年最痛苦敗仗 災難性戰術給阿根廷可乘之機

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網誇維德角「另類季軍」對決世界盃冠亞軍90分鐘打平

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7月3日，阿根廷隊在延長賽3：2戰勝維德角隊，晉級16強。圖為維德角門將沃津哈（...
7月3日，阿根廷隊在延長賽3：2戰勝維德角隊，晉級16強。圖為維德角門將沃津哈（中）在比賽中。（中新社）

2026年世界盃4強賽落幕，阿根廷以2：1逆轉英格蘭，西班牙則以2：0擊敗法國，兩隊將在決賽爭冠。隨著冠、亞軍組合正式出爐，本屆世界盃最大黑馬維德角的表現也引起熱議，因為他們是本屆賽事唯一一支在正規90分鐘內，未曾敗給西班牙與阿根廷的球隊。

維德角是人口約54萬的非洲島國，今年首度闖進世界盃決賽圈。小組賽首戰便以0：0逼和西班牙，40歲門將沃津哈（Vozinha）全場完成7次精采撲救，一戰成名，也為球隊搶下隊史世界盃首分。

首次參賽便從小組賽突圍後，維德角在16強遭遇阿根廷。球隊兩度在落後情況下追平比分，成功將比賽拖入延長賽，最終才以2：3惜敗。

統計顯示，阿根廷本屆世界盃唯一未能在90分鐘內擊敗的對手正是維德角；而西班牙本屆唯一未能取勝的球隊，同樣也是維德角。如今西班牙與阿根廷雙雙挺進決賽，

更凸顯維德角的競爭力，面對兩支決賽球隊共180分鐘常規時間不敗，網友笑稱維德角可以領個「季軍獎牌」了。

40歲門將沃津哈近日也更新社群媒體，回顧這段難忘的世界盃旅程。他寫道：「夢想成真沒有既定的日期，但有些日子卻能徹底改變人生。就在整整一個月前，一段令我終生難忘的篇章開啟了，不只是為了我自己，也是為了維德角。」

精華 FAQ

  • 因為維德角在正規90分鐘內，對上最終闖進決賽的西班牙與阿根廷都沒有輸球，合計180分鐘常規時間保持不敗，表現遠超外界預期。

  • 維德角在小組賽首戰以0：0逼和西班牙，40歲門將沃津哈單場完成7次精彩撲救，不僅守住平局，也幫球隊拿到隊史世界盃首分。

  • 維德角在16強兩度落後兩度追平，把比賽拖進延長賽，最終才以2：3惜敗阿根廷；雖然出局，仍展現極強韌性與競爭力。

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