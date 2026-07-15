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世界盃／親睹英格蘭輸球 貝克漢一度泛淚：所有人都心碎

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前英格蘭隊長貝克漢（右二）一家現身球場觀戰，終場英格蘭1：2輸給阿根廷。（路透）
前英格蘭隊長貝克漢（右二）一家現身球場觀戰，終場英格蘭1：2輸給阿根廷。（路透）

英格蘭15日在2026年世界盃4強賽遭阿根廷以2：1逆轉，無緣晉級決賽。曾率領英格蘭征戰3屆世界盃的前隊長貝克漢（David Beckham）在美國亞特蘭大現場觀戰，賽後一度眼眶泛淚，妻子維多利亞在一旁安慰他。貝克漢也在Instagram發文：「這是屬於所有人的心碎，但也是將永遠激勵我們的回憶。」

英格蘭在這場比賽憑藉戈登（Antony Gordon）第55分鐘進球取得領先，但阿根廷在第85分鐘及傷停補時階段連進2球逆轉勝，英格蘭只能跟法國隊踢季軍戰。

終場哨聲響起後，畫面拍到51歲的貝克漢與維多利亞雙手抱頭，神情相當失落。當天陪同兩人觀戰的還包括23歲的兒子羅密歐（Romeo Beckham）、21歲的兒子克魯茲（Cruz Beckham）、15歲的女兒哈珀（Harper Beckham），以及克魯茲的女友Jackie Apostel。賽後，克魯茲也上前擁抱父親，安慰這位前英格蘭隊長。

2026年世界盃也是貝克漢自2006年以英格蘭隊長身分參賽後，相隔20年再次以球迷身分一路追隨國家隊。他先前也曾親赴現場見證英格蘭8強以2：1擊敗挪威，當時還分享與家人的合照，寫道：「邁阿密真是難忘的一刻，我為球隊晉級世界盃4強感到無比驕傲，能和家人一起慶祝更是特別，謝謝英格蘭隊帶給全國人民這些珍貴時刻。」

不過，在英格蘭擊敗挪威一役，維多利亞因對貝林漢（Jude Bellingham）的致勝球反應冷靜而在網路掀起討論。貝克漢替妻子緩頰：「我保證她心裡是在慶祝，只是她的反應比我慢一點。」

維多利亞過去曾坦言，自己過去其實不太喜歡看足球，也不覺得在球場受到歡迎，「現在在邁阿密，我感覺自己是被需要的，也和球員家屬成了朋友。」

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 英格蘭原本靠戈登第55分鐘進球取得領先，但阿根廷在第85分鐘與傷停補時連進2球完成逆轉，最終英格蘭以2：1落敗，無緣晉級決賽，只能改踢季軍戰。

  • 貝克漢在亞特蘭大現場觀戰，終場後與維多利亞雙手抱頭、神情失落，還一度眼眶泛淚。事後他也在Instagram寫下感性文字，形容這是屬於所有人的心碎。

  • 陪同觀戰的包括羅密歐、克魯茲、哈珀，以及克魯茲的女友Jackie Apostel。賽後克魯茲主動上前擁抱父親安慰他，展現一家人一起面對失利的情感支持。

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