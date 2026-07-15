世界盃／西班牙前總理稱「沒有法國球員」挨批歧視 法譴責「種族主義」

圖為14日法國球員對戰西班牙比賽前合影。(歐新社)

世界盃 4強賽前，西班牙保守派前總理拉荷義在網路媒體撰文指法國隊「沒有法國球員」，引發法國與西班牙各界連聲撻伐，就連法國極右翼政黨國民聯盟也譴責拉荷義是「種族主義者」。

世界盃4強賽登場前，西班牙右翼保守派人民黨（PP）前總理拉荷義（Mariano Rajoy）11日在「辯論電子報」（El Debate）專欄撰文，評論西班牙即將迎戰的對手法國時寫道，法國隊有頂級陣容，但是「沒有法國人」（Eso sí, sin franceses.）。

此文一出，隨即在西班牙與法國政界激起軒然大波與強烈不滿，除了法國政壇各方強烈批評外，也引發西班牙左翼政府排山倒海的譴責聲浪。

西班牙保守派前總理拉荷義。(路透資料照)

根據西班牙國家報（El País）報導，法國政府多名部長都發表聲明指責拉荷義的「種族主義」攻擊性言論，稱其「絕對不可接受」，並敦促法國足協採取法律行動。

就連由法國極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）所領導，向來高喊「國民優先」、主張收緊移民措施的「國民聯盟」，也難得和總統馬克宏（Emmanuel Macron）的政府站在同一陣線，批評「拉荷義先生是種族主義者，令人遺憾」。

西班牙融合、社會安全暨移民部長亦為左翼政府發言人塞因斯（Elma Saiz）在接受西班牙國家電視台（TVE）時承認，拉荷義這番「種族主義與仇外言論」，使西班牙陷入了「外交困境」和小規模的「國際衝突」。

除了總理桑傑士（Pedro Sánchez）批評該言論「令國家蒙羞」，外交部長阿爾巴雷斯（Jose Manuel Albares）甚至緊急致電法國外長表明立場，並呼籲人民黨黨魁費霍（Alberto Núñez Feijóo）與拉荷義公開劃清界線，也要求「辯論電子報」撤稿。

不過，拉荷義拒絕撤回言論，並持續與政府官員進行口水戰。人民黨發言人森佩爾（Borja Sémper）則避免批評拉荷義，聲稱那篇文章帶有「諷刺意味」，但是「並無惡意」。

然而，此風波在西班牙已上升至國家利益層面，人民黨縱容仇恨言論遭到法國政界撻伐外，日前更在參議院與極右翼「民聲黨」（Vox）聯手阻撓西班牙與法國於2023年簽署的「兩國友好合作條約」批准程序。

人民黨質疑該條約中「允許外國部長出席本國部長理事會會議」的條款違憲，要求提交至憲法法庭審查，導致該條約批准進程停滯。

此舉引發左翼執政黨團強烈批評，阿爾巴雷斯指責反對黨嚴重破壞兩國貿易夥伴關係，以「焦土策略」阻擋政府拓展外交，亦違背西班牙在歐洲的合作立場。